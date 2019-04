Lancement d’un nouveau roman pour Patrick Maranda

Patrick Maranda lancera un nouveau roman, intitulé Élin Quest : l’enfant lumière. Le lancement aura lieu notamment les 13 et 14 avril prochains à Sainte-Aurélie et à la Librairie Sélect de Saint-Georges.

« Élin Quest : l’atome originel » un premier roman prometteur pour Patrick Maranda

Lancements à Sainte-Aurélie et à Saint-Georges

Le lancement se déroulera d’abord à la salle municipale de Sainte-Aurélie, village natal de l’artiste, samedi le 13 avril, à partir de 14 h 00.

L’auteur fera découvrir aux gens l’univers fantastique d’Élin Quest, par le biais d’une présentation et d’une mini-exposition.

Patrick Maranda sera aussi à la Librairie Sélect, le dimanche 14 avril. Le lancement aura lieu à compter de 13 h 00. Lors de l’événement, il y aura rencontre avec l’auteur, de même qu’une présentation du roman et une séance de dédicaces.

Pour tout renseignement supplémentaire sur le lancement à la librairie, il est possible de s’informer par téléphone au 418-228-9510 ou encore à l’adresse courriel : info@librairieselect.com.

Nouveau roman

Avec Élin Quest : l’enfant lumière, l’auteur a complété la suite des aventures de son personnage, que l’on retrouvait aussi dans Élin Quest : l’atome originel, paru en septembre 2014.

Dans cette suite, les lecteurs seront transportés sur Deramus, une planète où vivraient encore des dinosaures. Élin retrouve ses collègues Maizel, Loïka et Morf, qu’elle entraînera dans une dernière mission périlleuse, celle d’aller quérir un nouveau trésor : la boule d’Energia. L’intrigue tournera autour d’un mystérieux enfant que l’on surnomme l’enfant lumière.

« Dans mon deuxième récit, mes personnages ont gagné en maturité et au niveau relationnel. Dans le premier livre, je faisais l’introduction de chacun. C’est plus facile d’écrire les interactions entre les personnages une fois qu’ils sont bien campés », a expliqué Patrick Maranda à propos des personnages de ce deuxième tome.

L’auteur plonge donc à nouveau ses lecteurs dans l’univers des voyages spatiaux, des créatures fantastiques et de la découverte des planètes. L’action sera présente dans ce nouveau roman, qui est publié à compte d'auteur.

Artiste multidisciplinaire

Patrick Maranda est un artiste des plus polyvalents. En plus d’être écrivain, celui-ci est un caricaturiste respecté, il est musicien, chanteur et comédien à ses heures. Il est possible de le voir se produire dans La sorcière de l’île Pozer et au Théâtre de l’Hôtel de ville de Saint-Joseph.