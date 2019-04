Patrice Michaud donnera une conférence lors du Grand rendez-vous des arts

La 10e édition du Grand rendez-vous des arts en Chaudière-Appalaches réunira les artistes et les travailleurs et travailleuses culturels de la région, le 2 mai prochain, à La Cache à Maxime, à Scott. Pour l’occasion, le chanteur Patrice Michaud racontera son parcours culturel aux participants par le biais d’une conférence.

Cette journée organisée par le Conseil de la culture se veut festive et rassembleuse. Cette édition se tiendra sous le thème « Faire vivre la culture » et permettra aux participants d'enrichir leurs connaissances et savoir-faire, afin d’être des ambassadeurs culturels convaincus et convaincants.

Lors de cette rencontre annuelle de professionnalisation et de réseautage, les participants pourront entendre l’auteur, compositeur et interprète à succès Patrice Michaud raconter son parcours culturel en anecdotes et en chansons. Formation, ateliers et occasions de réseautage serviront également les artistes, les représentants d’organismes artistiques et les agents de développement culturel du territoire qui auront répondu à l’appel. Aussi, plusieurs surprises les y attendent.

Pour consulter la programmation ou pour s’inscrire, les artistes, les organismes artistiques et les agents de développement culturel du territoire sont invités à visiter le site web du Conseil de la culture.