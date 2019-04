Deux conférences pour bien débuter l’été à Saint-Joseph

La Ville de Saint-Joseph présentera deux conférences de Rock Giguère et de Robert Morin, alias M. Moineau, le 17 avril et le 8 mai prochains au Théâtre de l’Hôtel de ville de Saint-Joseph. Les deux conférences intéresseront ceux qui souhaitent embellir leur parterre ou qui ont un intérêt pour la présence de différentes espèces d’oiseaux dans leur cour.



Conférence de Rock Giguère



La conférence que donnera Rock Giguère, le mercredi 17 avril, se fera sous le thème Comment améliorer l’aménagement de votre cour? Dans une présentation colorée, M. Giguère abordera les règles à respecter et les lignes directrices pour concevoir une cour qui sera à votre goût. Le conférencier parlera ainsi de la structuration de la cour, de l’harmonisation des couleurs, de la plantation de fleurs annuelles et vivaces et bien plus encore. Les gens qui assisteront à la conférence sortiront de celle-ci la tête pleine d’idées. La conférence débutera à 19 h 00.



Rock Giguère est jardinier amateur depuis une trentaine d’années et a fait des apparitions aux émissions Côté cours...Côté jardins ou encore à Salut, Bonjour! Il est possible de devenir membre de sa page Facebook pour bénéficier de ces différents conseils.



Conférence de M. Moineau



Robert Morin, passionné par les oiseaux et connu sous le nom de M. Moineau, donnera la conférence Les mangeoires d’oiseaux, le 8 mai prochain, à compter de 19 h 00.



Il sera possible d’en apprendre davantage sur les qualités d’une bonne mangeoire afin de faire les bons choix lors de vos achats ou vos constructions, le choix des grains à y mettre à l’intérieur et l’emplacement idéal de la mangeoire. M. Moineau agrémentera sa conférence en présentant plusieurs photos.



Robert Morin s’est dévoué pendant 20 ans à faire de l’animation et de l’éducation au Jardin zoologique de Québec, en plus de toutes les conférences qu’il a données tout au long de sa carrière et qu’il donne encore.



Inscriptions



La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, en collaboration avec son comité embellissement, invite la population à participer gratuitement à ces deux conférences, en s’inscrivant par courriel à s.pare@vsjb.ca ou par téléphone au 418 397-4358, poste 238.