Le Gala musical de Saint-Joseph présentera sa 40e édition

Les 26 et 27 avril prochains, à la salle de l’hôtel de ville, se tiendra le 40e Gala musical de Saint-Joseph. Pour l’occasion, des artistes amateurs de la région se retrouveront sur scène, accompagnés de quatre musiciens professionnels.

Ce spectacle est une production de la chorale Chante la joie, mais comme l’indiquait Carole Vaillancourt, coordonnatrice de l'événement, cette soirée annuelle s’est transformée, depuis cinq ans, en gala musical.

« On a quelques numéros chorals, mais c’est plus un gala de chanteurs amateurs et talentueux. C’est des gens qui aiment ça et qui font ça pour le plaisir », a-t-elle entre autres mentionné.

Une soirée sous le signe de la variété

Les numéros qui seront présentés lors de ce gala seront diversifiés et voyageront d’un style musical à l’autre.



En plus de numéros de rétro ou de western, les succès de Lady Gaga, de Marc Dupré, de Gerry Boulet, d'Aretha Franklin et de Mario Pelchat seront notamment interprétés. Il y aura également des interprétations des succès Tennessee Whiskey et You Are the Reason.

« C’est vraiment varié. Chaque artiste décide de sa chanson et on fait un genre pour qu’il y en ait pour tout le monde, pour tous les goûts », a-t-elle précisé.

En tout, ce sont 23 numéros qui seront présentés sur scène, cette année.

40 ans en chansons

Du côté musical, l’organisation présentera quelques medleys souvenirs pour souligner la 40e édition de ce gala.

« On a préparé des photos souvenirs pour les gens qui veulent se rappeler, pour les anciens membres qui veulent voir ça, des souvenirs de leur passage. J’ai fait un genre de statistiques pour savoir le nombre de personnes qui avaient passé dans la chorale, le nombre de personnes qui sont venues voir le spectacle, le nombre de chansons qu’on a interprétées », a-t-elle aussi ajouté.

Au fil des ans, ce sont environ 18 000 personnes en moyenne, dont 800 enfants, qui ont assisté à ce spectacle annuel.

Les débuts du gala

La présentation de ce spectacle a vu le jour en 1979, grâce à Yves Faucher, qui était professeur à la polyvalente Veilleux.

Celui-ci a d’abord mis sur pied une chorale qui présentait des spectacles à chaque année, jusqu’à ce que ces représentations prennent la forme actuelle, en version gala.



« On a fait le changement, on peut pas toujours faire la même chose. C’est une formule qui est plus facile pour nos membres », a expliqué Mme Vaillancourt.



La coordonnatrice du gala a signalé aussi que tous les numéros de la soirée étaient montés bénévolement. L’événement sera donc présenté pendant deux soirs consécutifs, à compter de 20 h 00.