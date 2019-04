De nombreux nouveaux visages au Mercredi-étudiant

L’édition printanière du Mercredi-étudiant avait lieu hier à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Grâce à des numéros bien ficelés, l'impressionnante quantité d'étudiants qui est montée sur scène a su livrer un spectacle de qualité. Le public a même eu droit à un numéro spécial des enseignants et d’anciens du CBA.

Le Mercredi-étudiant du printemps nous fait toujours connaître son lot de nouveaux talents. Les étudiants qui ont été admis à l’automne prennent leurs aises et ça se sent. Hier soir, on a pu découvrir les talents de pianiste de Jérémy Parazzelli, la voix douce Justine Bégin et les mouvements de danse réunionnais d’Arold Ramboasalama et Cécile Dijoux.

Bien sûr, les vétérans des planches du Cégep Beauce-Appalaches étaient là. Encore une fois, Mélissa Doyon nous en a mis plein la vue dans une interprétation à saveur jazz de la pièce « Who’s loving you » des Jackson 5. Celle que l’on connaissait pour ses talents d’auteur et sa sensibilité a montré que son registre aigu n’avait rien à envier à personne. De son côté, Kelly-Anne Bouffard, véritable bête de scène, a interprété la pièce «Smells like teen spirit » de Nirvana. Sa fougue nous a fait revivre le mouvement grunge des années 90, 25 ans après le décès de Kurt Cobain. Enfin, l’excellent et versatile guitariste Johnny Faucher figurait non pas dans un, mais bien six numéros.

Une décennie de danse

La troupe de danse l’Étatdâme célébrait son dixième anniversaire avec une chorégraphie regroupant les moments phares de son existence. La chorégraphe Anouk Godet est montée sur scène pour l’occasion. Dans une courte vidéo réalisée par NousTV, on a préalablement retracé l’historique de la troupe.

Les Mercredis-étudiants ne seraient pas réussis sans une animation humoristique. Hier soir, Gabriel Côté, Jacques Fortin, Pierre-Yves Grondin et Laurie Poulin s'affrontaient dans une course à la présidentielle beauceronne. Les acteurs étaient supervisés par Olivier Turcotte.

Avant de retourner chez eux, les spectateurs ont eu droit à une interprétation de la pièce blues « Sweet home Chicago » par les professeurs du cégep et quelques anciens.

Soulignons le travail remarquable de l’équipe technique, sous la direction de Jean-Pierre Bérubé, qui oeuvre dans l’ombre, afin de mettre sur pied des numéros d’envergure.