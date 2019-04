Marjorie Bourque a été sélectionnée pour un stage à la prestigieuse Juilliard School Of Music

La violoniste Marjorie Bourque a été sélectionnée pour participer à une semaine de formation intensive, du 27 mai au 2 juin, à la prestigieuse Juilliard School Of Music de New York.

Dans l’univers de la musique et des arts de la scène, la Juilliard School Of Music est reconnue comme l'institution la plus prestigieuse. Dans son enceinte, l’école a accueilli les plus grands : la soprano Renée Fleming, le violoncelliste Yo-Yo Ma et le compositeur Philip Glass ne sont que quelques noms parmi la liste impressionnante des diplômés.

Nul besoin de préciser que la participation seule à un stage de Juilliard est un exploit en soi. Pour être sélectionnée, la violoniste beauceronne a dû soumettre une vidéo dans laquelle elle interprétait plusieurs pièces variées. C’est lundi dernier qu’elle a reçu l’appel qui lui confirmait sa participation.

« Je ne réalise pas encore complètement ce que je vais vivre, mais je suis certaine que je vais tripper ma vie. », a-t-elle aussitôt écrit sur sa page Facebook.

Rencontre avec son idole de jeunesse

Pendant ce stage, Marjorie Bourque travaillera avec son idole de jeunesse, le célébrissime Itzhak Perlman, reconnu comme le meilleur violoniste de notre époque. La musicienne de 21 ans confie que ses disques sont parmi les premiers qu’elle a écoutés.

« Je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne suis pas du genre à être très groupie, mais pour M. Perlman, on verra. On m’a dit qu’il était très gentil. »

Elle aura aussi des cours sur la présence scénique. Si elle est chanceuse, elle pourra participer à des concerts qui seront offerts tout au long de la semaine.

Ce stage représente des coûts élevés pour la jeune violoniste. Le 24 mars dernier, elle avait organisé un concert bénéfice à la chapelle du centre culturel Marie-Fitzbach.

Bientôt diplômée

La violoniste de Saint-Georges complète présentement un diplôme d’artiste, soit l’équivalent d’une maîtrise, au Conservatoire de musique de Montréal. Son concours, en d’autres mots, son examen final, aura lieu le 25 avril prochain.

Après sa graduation, Marjorie Bourque souhaite prendre une année pour « explorer ses options ». Elle fera notamment partie du groupe Montreal Rhapsody orchestra, avec lequel elle se rendra à Toronto, Vienne et New York pour des concerts.

Rappelons qu’en 2016, Grégory Charles l’avait prise sous son aile en la choisissant pour l’émission de variétés Virtuose.