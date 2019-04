Le Tour de Beauce s’invite au Café historique

Le dernier Café historique de la saison, le 26 avril prochain, survolera l’histoire du Tour de Beauce, l’une des plus importantes et des plus anciennes courses cyclistes par étapes sur route disputées en Amérique du Nord.

Elle était initialement connue sous l’appellation Grand Prix cycliste de Beauce. La compétition a été créée en 1986. Depuis, l’organisme n’a cessé de prendre de l’expansion et se voit confier l’organisation de plusieurs autres compétitions et activités connexes.

Les invités de l’animateur, Pier Dutil, seront Catherine Leblanc, présidente du conseil d’administration du Tour de Beauce, Francis Rancourt, son directeur général et Martin Sirois, membre du comité organisateur durant de nombreuses années.

Il sera intéressant de découvrir tous les détails reliés à l’organisation d’une telle compétition qui accueille annuellement de 100 à 150 coureurs professionnels en Beauce. Ces derniers proviennent d’un peu partout dans le monde. Organisée sous l’égide de l’Union cycliste internationale, cette compétition, dotée d’un budget qui frôle le million de dollars, apporte d’importantes retombées pour notre région.

Le Café historique aura lieu à la salle Denise-Rodrigue située au quatrième étage du centre culturel Marie-Fitzbach à compter de 9 h 30.