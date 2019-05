Souper-bénéfice 2019 de Beauce Art : il reste quelques places disponibles

Le souper-bénéfice 2019 de Beauce Art : l’International de la sculpture aura lieu au Georgesville le jeudi 30 mai prochain. M. Jean Soulard, personnalité bien connue, agira à titre d’invité d’honneur à cette occasion.

« Cette année, nous avons la chance de compter sur Jean Soulard, cuisinier émérite, comme président d’honneur et comme conférencier. Monsieur Soulard est bien connu dans le domaine de cuisine, mais il est également très discret. Ce souper-bénéfice est une rare occasion pour toute notre communauté de venir à sa rencontre et l’écouter parler cuisine, affaires, arts et créativité », explique le président de Beauce Art : l’International de la sculpture, M. Paul Baillargeon.