25 Colombiens et Costaricains sont initiés à la cabane à sucre traditionnelle

Le 13 avril dernier, 25 travailleurs colombiens et costaricains, ainsi que leurs familles, étaient invités à visiter la Cabane à sucre Morin et frères de Saint-Zacharie. Étant tous étudiants en francisation, cette activité était organisée dans le cadre de leur apprentissage du français, mais surtout dans une optique d’initiation et d’intégration à la culture québécoise et beauceronne.

C’est grâce à l’hospitalité de messieurs Jean-Noël et Jean-Rock Morin de la Cabane à sucre Morin et frères et à la générosité de la famille Pruneau de l’entreprise acéricole PRUNO de Saint-Prosper que ces travailleurs étrangers de la région de Beauce-Sartigan et des Etchemins ont pu visiter des installations acéricoles traditionnelles, goûter à la tire d’érable, participer à certaines tâches et même pratiquer la raquette dans l’érablière.



Ils ont eu droit à une visite complète de la bouillerie et à des explications détaillées des procédés de fabrication de sirop d’érable par monsieur Martial Pruneau, un expert de l’industrie acéricole.



Certains ont même eu la chance d’entailler un érable et tous sont repartis avec une bouteille de sirop, gracieuseté des hôtes.



Une expérience à répéter

« C’est un vrai plaisir pour nous de recevoir ces travailleurs étrangers qui ont choisi notre région pour s’établir. Ce fut une rencontre enrichissante pour tous et nous espérons sincèrement répéter l’expérience l’an prochain! », a dit Jean-Rock Morin.

Enseignante en francisation, Jessica Pruneau a ajouté que la plupart de ces travailleurs étant arrivés à l’été ou à l’automne 2018, il s’agissait pour eux d’un premier hiver et d’un premier printemps.

« C’était donc l’occasion parfaite pour leur enseigner cette importante tradition printanière de chez nous », ajoute Jessica Pruneau, enseignante en francisation.

Finalement, la plupart des participants ont voulu faire une halte à la Ferme JN Morin (Jean-Noël Morin) à Saint-Zacharie pour se procurer des produits du terroir afin de goûter aux mets de chez nous; une belle marque d’appréciation envers les hôtes, mais surtout une belle marque d’intégration.