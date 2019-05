Ovascène organise un spectacle-bénéfice pour les sinistrés de la Beauce

Le dimanche 16 juin prochain, Ovascène organisera un spectacle-bénéfice pour venir en aide aux sinistrés de la Beauce. Le spectacle aura lieu à la salle Méchatigan de Sainte-Marie et débutera à 19 h 30.



Un spectacle pour venir en aide à la communauté

La directrice générale d’Ovascène, Mme Marie-Ève Dumas, a d’abord mentionné qu’Ovascène souhaitait venir en aide aux personnes qui avaient été inondées. Par leur mandat d’offrir des spectacles à la population, l’organisation a décidé de mettre sur pied cet événement-bénéfice pour pouvoir récolter des sous, et faire ainsi leur part pour la communauté.

« On a commencé par en parler à notre équipe technique, qui était intéressée à participer bénévolement. Du côté des artistes aussi, on a approché différents artistes pour être présents bénévolement. La totalité des sommes va vraiment être [remise] pour les sinistrés », a-t-elle ajouté.

Participation de plusieurs artistes



Plusieurs artistes ont déjà confirmé leur présence et feront ainsi des prestations lors de cette soirée : P-A Méthot, Pascale Picard, René Turgeon, Pierre-Hervé Goulet et le Chris Chelios Band - Hommage à Bob Bissonnette. Des artistes locaux seront également présents, comme La Grand’ Débâcle et Marco Côté. Il y aura aussi deux spectacles de la troupe de danse de 3G0.



« On veut que ce soit aussi familial, parce que c'est la fête des Pères. Les gens peuvent venir en famille également », a conclu Mme Dumas.

Il est possible de se procurer des billets par Internet, par téléphone au 418 387-2200 ou directement aux bureaux d’Ovascène. À l'heure actuelle, plus de 200 billets ont été vendus.