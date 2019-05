Le Festival Down by the Riverside revient pour une 4e année

La ville de Saint-Georges sera l’hôte du festival Down by the Riverside, qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin prochains, pour une 4e année consécutive. Et pour l’occasion, la Cabane à swing prévoit en mettre plein la vue.



La programmation du festival sera encore une fois festive, tout en musique et en danse. Les organisateurs ont également décidé, une nouveauté cette année, de tenir les festivités en juin plutôt qu’en avril.

« Ça va faire plus été, ça va être plus chaud ça va être plus agréable pour ce qu’on souhaite présenter, c’est-à-dire la parade qu’on a vu déjà depuis deux ans, puis ça permet aussi aux gens de plus en profiter », a d’abord mentionné Olivier Duval, vice-président de la Cabane à swing.

Des danseurs de la Beauce participeront à l’événement, mais aussi de Montréal jusqu’à Sept-Îles, en passant par Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay, Québec et Lac-Mégantic.

« Lorsqu'on crée un événement comme ça, on essaie d’attirer tous les danseurs qui veulent partager cette danse-là avec nous », a-t-il ajouté.

La danse à l’honneur

Neuf professeurs au total seront présents pour donner une vingtaine d’heures d’ateliers de niveau débutant à avancé, de même qu’un forfait découverte sera offert pour ceux qui ne connaissent pas la danse. Il y aura de l’initiation à la claquette pour ceux qui veulent découvrir cette danse, de la danse solo et de la danse de couple.



Les professeurs de l’extérieur qu’accueillera le festival seront Zack Richard, Lunou Samson-Poirot, Aleix Prats-Ferrer, Anaïs Sékiné, Antoine Simard, Coralie Bazinet et Raphaël Desmaisons. Ce dernier partagera son savoir sur les danses en solo.

« On sait que le festival, c’est le lindy hop en danse de couple, mais c’est aussi la danse solo pour les danseurs. Le swing, ça se danse de plusieurs façons, et les danses solos vont être là aussi », a spécifié M. Duval.

En collaboration avec Les Amants de la scène, Gordon Webster sera présent pour le festival pour une première fois en Beauce. Il est LA référence pour tous les danseurs swing. Il offrira des prestations pendant deux soirs.

« Il apporte vraiment un swing qui est très énergique, qui donne le goût de danser. Ça, c’est vraiment deux spectacles à ne pas manquer le 7 et le 8 juin », a-t-il par ailleurs affirmé.

Pour compléter le tout, Olivier Didur et Jonathan Caron agiront comme DJ lors des soirées.

De retour au centre-ville

Le festival fait un retour au centre-ville, cette année. Les soirées auront lieux au Cabaret des Amants, alors que les ateliers auront lieux à l’école des Deux-Rives.



Encore une fois, le Rock Café s’associe à l’événement pour offrir aux festivaliers un repas à thématique New Orleans. Il y aura aussi des compétitions, des prestations données par les professeurs invités ainsi que des différentes écoles du Québec qui participent au festival, dont la troupe de la Cabane à swing.



Comme à l’habitude, un brunch conférence se tiendra le dimanche matin et sera donné par Anaïs Sékiné, doctorante sur la thématique du lindy hop, une danse enseignée lors du festival. La conférence est intitulée Le lindy hop : appropriation culturelle et politique de la joie et sera présentée au 1er étage du Grand marché Beauce-Sartigan.



Après la conférence, la traditionnelle parade sous le soleil aura lieu avec les Royal Pickles à l’animation musicale, ce qui permettra à la population de découvrir toute l'énergie et les festivités entourant ce type de danse.

Le festival prolongé par un 4 à 6



La parade et le festival se termineront en beauté au Rock Café sous la formule d’un 4 à 6. Les Royal Pickles poursuivront leur prestation et les gens sont invités à venir célébrer et danser.

Les organisateurs de l’événement tiennent à remercier leurs partenaires dont la Ville de Saint-Georges, le Rock Café, La fourmille, de même que les nombreux autres festivals swing du Québec et des États-Unis qui permettent de remettre des prix aux gagnants des compétitions.

« Nous sommes très fiers des invités présents qui ont l’habitude de se démarquer sur la scène internationale. De plus, grâce aux efforts mis bénévolement dans ce festival, nous avons eu la chance d’être nominé au Gala de l’entreprise beauceronne pour le Jarret Tourisme », a conclu Olivier Duval.

Pour plus d’informations, il est possible de visiter le site Web de la Cabane à swing à l’adresse www.lacabaneaswing.com.