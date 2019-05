L’ATQ tiendra prochainement son congrès annuel au Georgesville

Le Congrès annuel de l’Association des tisserands du Québec (ATQ) se déroulera pendant la fin de semaine du 31 mai, 1er et 2 juin prochains à l’hôtel le Georgesville. Dans le cadre de ce congrès, le grand public est notamment convié à venir visiter l’exposition des pièces tissées par les membres de l’ATQ et à rencontrer les fournisseurs, le samedi 1er juin.

Lors de ce congrès 2019, une conférence de l'artiste tisserande Line Dufour, des ateliers portant sur différentes techniques, dont le sprang et la teinture sur chaîne, deux repas du midi, un banquet le samedi soir et plusieurs autres activités sont notamment au programme.

Pour plus d’informations sur l’ATQ et l’horaire du congrès, visitez leur page Facebook et leur site Web à l’adresse www.lestisserandsduquebec.com.

L'Association des Tisserands du Québec est un organisme à but non lucratif, fondé en 1980, pour répondre aux besoins des tisserandes, tant débutantes que professionnelles, qui souhaitent partager leurs intérêts communs. L’organisme a pour mission de transmettre les connaissances sur le tissage et les techniques qui y sont associées.