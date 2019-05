Les Dimanches musicaux à l’église Saint-Paul-de-Cumberland Mills sont de retour

La Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines est heureuse d’annoncer le retour des Dimanches musicaux à l’église Saint-Paul de Cumberland Mills. Comme par le passé, les spectacles se déroulent de 11 h à midi, à l’exception des spectacles du 28 juillet et du 1er septembre qui se termineront à 12 h 30.

La saison débute le dimanche 23 juin avec Michel Roy et Christine Chamberland, accompagnés de deux jeunes musiciens d’origine beauceronne, Samuel Gagnon-Thibodeau et Geneviève Morin. Métissés serrés : l’Innue et le Jarret noir, un spectacle en chansons qui puise aux sources amérindiennes, celtiques, beauceronnes et québécoises, entre tradition et modernité.

Le 30 juin, grandes rencontres : l’accordéon et le piano à l’honneur. Deux musiciens s’écoutent, deux genres se tissent, deux duos, deux époques, se reflètent. Sabin Jacques, accordéoniste acclamé et Rachel Aucoin, pianiste tout-terrain de formation classique, forment un duo en musique et dans la vie depuis vingt ans. Ils présenteront une mosaïque colorée de tradition et de nouveauté. L'accordéon et le piano vous amèneront résolument ailleurs, quelque part entre la soirée de danse et le grand concert classique.

Le 7 juillet, Jessica Pruneau, auteure-compositrice-interprète, originaire de Saint-Prosper, s’amène à Cumberland en compagnie de Martin Aubin. Ils nous présenteront un répertoire country-folk de chansons originales et reprises.

Le 14 juillet, Louis Drapeau nous fera vivre l'expérience de la guitare fingerstyle dans des styles bien différents. Des pièces de Céline Dion, Lara Fabian, Schubert, Queen, Led Zeppelin, Metallica, Simon and Garfunkel, les Beatles et bien d’autres seront présentées.

Le 21 juillet, Matinée enchantée avec Rachelle Thibodeau et Louise-Rachel Dion qui feront, pour et avec nous, un saut dans l'univers de l'opéra. Des mélodies, du rêve, des amours passionnés, des voix lumineuses pour nous enchanter dans un décor matinal, le souffle du matin…!

Le 28 juillet, un spectacle intitulé Guitare, vibration et ambiance mettant en vedette le percussionniste au vibraphone Frank Cassara, accompagné d'un quatuor de guitares composé de Laura Lessard, James Erickson, Michael Roberts, Harris Becker. Également présentes: Samantha Clarke, à la flûte traversière, Emily Klonowsky, mezzo-soprano et Christina Montalto, soprano. Au programme : Bach, Dowland, Roberts, Glass, Laflamme, Savage et quelques autres. Concert de 90 minutes, de 11 h à 12 h 30 au coût de 20 $.

Le 4 août, le Duo Imagine nous présente un autre apéro musical dans le style Pop-Folk-Jazz. Nul doute que Sylvie Morin et Denis Roy nous offriront, comme toujours, un très agréable moment.

Le 11 août, c’est avec énergie et authenticité que Martin Savoie vous raconte, vous chante, vous gigue ses racines beauceronnes. Écouter les contes et légendes racontés par Martin le Jarret noir, c’est un bon prétexte pour se rassembler et pour se rappeler. Chacun y verra ses propres images, se fera son propre cinéma intérieur et tous repartiront avec le même sentiment d’avoir passé un bon moment.

Le 18 août, Luce Veilleux et Mario Jacques nous reviennent pour un spectacle intitulé Pour votre plaisir… et le nôtre. Des chansons coup de cœur pour une matinée enchanteresse.

Le 25 août, au tour du duo musical Agape de se produire à l’église St-Paul. Agape, c'est William Duval et Audrey Bédard qui, après un voyage d'un an autour du monde, sont de retour pour nous présenter des chansons originales à saveur Indie-folk anglophone, ainsi que des classiques musicaux retouchés à leur couleur.

Le 1er septembre, pour clore en beauté cette saison musicale, le duo Gabriel Pierné, composé du violoniste nîmois Baptiste Rodrigues et du pianiste sorelois Antoine Laporte, sera avec nous. Les deux musiciens en tournée québécoise s'arrêteront à l’église St-Paul, le temps de nous présenter un répertoire de grandes sonates françaises pour violon et piano. Au programme: Fauré, Pierné et Franck, de quoi plaire à un large public. Concert de 90 minutes, de 11 h à 12 h 30, au coût de 20 $.

Pour plus de détails, communiquez à l’adresse eglisestpaul1847@gmail.com ou visitez le site web www.visitecumberland.com.