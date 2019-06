Fête du Canada 2019: Une programmation aux couleurs du 275e de Ste-Marie

Cette année, la ville de Sainte-Marie fête son 275e et sera l’hôte des festivités de la Fête du Canada le 1er juillet prochain. Ces festivités se veulent un rassemblement familial. La programmation 2019 a été créée dans le but de plaire aux plus petits comme aux plus grands.

Rendez-vous à la Place du Château au centre-ville de Sainte-Marie

Cette édition aura lieu à la Place du Château, située dans le cœur de la ville de Sainte-Marie, qui sera spécialement aménagée pour l’évènement du 1er juillet.

Du plaisir pour les enfants et les familles en après-midi !

Dès 14h00, maquillage, bricolages, jeux gonflables, animation et activités pour les enfants. À partir de 17h00, tous sont invités au Tailgate Party; hot dogs, musique, animation et jeux gonflables.

Méga-party musique; pop actuel, classic rock, country et new country en soirée !

À 19h00 le groupe Road Trip Country Band, qui présente de la musique country américaine et new country sera suivi à 20h30 de la cérémonie protocolaire. À 21h00, place au groupe Beauty & the Beat Band, un rythme actuel, un répertoire varié, qui allie jeunesse et performance. Le tout se terminera par une explosion de feux d’artifice à 22h30.

Activité gratuite !

L’accès au site est gratuit. De plus, tous les pourboires seront remis à l’organisme le Corps de Cadets 2988 de Sainte-Marie.

La Fête du Canada à Sainte-Marie est rendue possible grâce à une aide financière de Patrimoine canadien et de ses nombreux partenaires.

Pour plus de détails, visitez le site web au www.canadaenfete.ca