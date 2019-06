500 personnes étaient au rendez-vous pour le Cinéma plein air à Beauceville

Le Cinéma plein air du vendredi 14 juin dernier a connu un très grand succès à Beauceville, malgré la température qui n’était pas au rendez-vous.

Ainsi, près de 500 personnes ont pris part à ce bel événement sous le débarcadère de la polyvalente Saint-François. L’activité sera de retour le 23 août prochain sur l’île Ronde.

Le retour de l’événement Pique-nique et soirée musicale sur l’île

Le 28 juin, l’événement Pique-nique et soirée musicale sur l’île sera de retour dès 16 h 30 avec souper hot-dog, bières microbrasseries, jeux gonflables et animations de toutes sortes : heure de conte spécial, zumba coloré, etc.

Dès 20 h 00, le public pourra entendre la Beaucevilloise Luce Veilleux, suivie du groupe Les fils du Diable avec Marc Angers ancien de l’émission La voix. Tout se terminera par un feu d’artifice à 22 h 00. S’il y a pluie, vérifiez le site Facebook de la ville. L’entrée est gratuite.