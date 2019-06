Quoi faire en Beauce la fin de semaine du 28 juin au 1er juillet

Vous n’avez pas de plan pour la fin de semaine? Consultez notre suggestion d’activités pour la fin de semaine du 28 juin au 1er juillet prochains. En plus de la fête du Canada et de Woodstock en Beauce, plusieurs activités se dérouleront un peu partout en Beauce.

Vendredi le 28 juin

Championnats canadiens de cyclisme sur route 2019 à Saint-Georges

Les Championnats canadiens de cyclisme sur route attirent tous les ans les meilleurs cyclistes du Canada qui viennent de tous les coins du pays. Coup d’envoi de l’événement ce vendredi. Pour plus de détails : www.championnatscanadiensroute.com/.

Où? Périphérie de Saint-Prosper Quand? Toute la fin de semaine

Woodstock en Beauce - spécial 25e anniversaire

Où? 690, 7e Rang nord à Saint-Éphrem Quand? Toute la fin de semaine

Pique-nique et soirée musicale sur l’île Ronde

Pique-nique familial et soirée musicale sur l’île. Jeux gonflables, heure du conte, animation musicale avec Les fils du diable, feux d’artifice.

Où? L’île Ronde de Beauceville Quand? De 16 h 30 à 22 h 30

Samedi le 29 juin

Multi-vente de garage à Saint-Côme-Linière



Durant deux jours consécutifs, cette vente de garage se déroulera sur tout le territoire de la municipalité. Cette année, il y aura 22 sites de vente. Une liste des vendeurs avec carte sera disponible dans les commerces locaux et sur le site Web de la municipalité.

Où? Sur tout le territoire de Saint-Côme-Linière Quand? Toute la journée

Championnats canadiens de cyclisme sur route 2019 à Saint-Georges

Où? À Saint-Georges et à Saint-Odilon Quand? Toute la fin de semaine

Woodstock en Beauce - spécial 25e anniversaire

Où? 690, 7e Rang nord à Saint-Éphrem Quand? Toute la fin de semaine

Budweiser 300 - 1re Triple couronne

La Série Nascar Pinty’s fait un arrêt à l’Autodrome Chaudière. Les spectateurs auront aussi droit à la première tranche de la Triple couronne en Nascar Late Model.

Où? Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction Quand? De 14 h à 23 h

Match du Dynamo contre le FC Gatineau en programme double

L’événement est organisé par l’Association de soccer Beauce-Nord.

Où? Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie Quand? Dès 16 h

Dimanche le 30 juin

Multi-vente de garage à Saint-Côme-Linière



Où? Sur tout le territoire de Saint-Côme-Linière Quand? Toute la journée



Championnats canadiens de cyclisme sur route 2019 à Saint-Georges

Où? À Saint-Georges et à Saint-Odilon Quand? Toute la fin de semaine

Woodstock en Beauce - spécial 25e anniversaire

Où? 690, 7e Rang nord à Saint-Éphrem Quand? Toute la fin de semaine

Le Rover de Sainte-Marie affronte le CRSA

Le Rover tentera de prendre sa revanche, après s’être incliné en début de saison face au B45 de CRSA.

Où? Au stade Julien-Faucher de Sainte-Marie Quand? À 19 h

Lundi le 1er juillet

La fête du Canada au parc des Sept-Chutes et à place de l’Église



Le comité des Fêtes de Saint-Georges invite la population aux festivités de la fête du Canada. Jeux gonflables, spectacles pour enfants, animation ambulante, l’animation ambulante et spectacles des formations The Big River, Les Ticky Jones et Beatz sont notamment au programme.

Où et quand? Au parc des Sept-Chutes de 10 h à 16 h, et à place de l’Église de 18 h 30 à 22 h