Quoi faire en Beauce les 20 et 21 juillet

À la recherche d'activités et de sorties à faire cette fin de semaine? L’été bat son plein et différentes activités auront lieu et sauront plaire à toute la famille. Découvrez nos suggestions de sorties pour le 20 et le 21 juillet.



Samedi le 20 juillet



Méga vente de garage - L'Entrepôt A.R.

Où? À L'Entrepôt A.R., au 318-B, route 204 Sud à Saint-Martin Quand? Les 20 et 21 juillet, de 9 h à 17 h

Rugby Lumberjacks féminin

Dernier match de l’équipe féminine à domicile.

Où? Au Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges Quand? De 14 h à 16 h



La Championne se paie la traite - Expo Saint-Isidore - Bassin de la Chaudière

Avantis Coopérative convie la population à un « 8 à 10 » pour fraterniser et voir en action les championnes de l’Expo Saint-Isidore 2019, dans le cadre du concours Fier exposant.

Où? À la salle de traite Marcel Morissette inc. à Saint-Isidore Quand? De 20 h à 22 h

Le Théâtre du Ganoué présente la pièce de théâtre Peau d’ours

Où? Au Théâtre du Ganoué à Saint-Prosper Quand? Jusqu'au 4 août

Les beaux finfinauds au Théâtre de l'Hôtel de ville

Un duo de comiques des années 50, se retrouvent dans la même résidence. Gonzague entreprend donc la grève de la F-I-N!

Où? Au Théâtre de l'Hôtel de ville de Saint-Joseph Quand? À 20 h

Dimanche le 21 juillet



Expo Saint-Isidore - Bassin de la Chaudière

Activités agricoles, jugements d’animaux, démonstrations agroalimentaires et technologiques pour le public, kiosques promotionnels et d’artisans ainsi qu’une foule d’activités pour toute la famille sont au programme. Dernière journée de l'événement.

Où? Au 128, route Coulombe à Saint-Isidore Quand? Jusqu’au dimanche 21 juillet

La Sorcière de l’île Pozer

Une expérience théâtrale et historique unique, passionnante et distinctive, prenez place à bord du circuit légendaire de la Sorcière de l’île Pozer!

Où? Au Centre culturel Marie-Fitzbach Quand? Jusqu’au 11 août

Dimanches musicaux - Rachelle Thibodeau et Louise-Rachelle Dion

Depuis plus de 18 ans, l’église de Saint-Paul-de-Cumberland, pendant l’été, présente des dimanches concerts, classiques ou populaires.

Où? À l’église St-Paul-de-Cumberland, à Saint-Simon-les-Mines Quand? Dès 11 h