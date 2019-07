La comédienne Karine Lagueux sera de passage à Saint-Georges

La comédienne professionnelle beauceronne Karine Lagueux sera de passage le 15 août prochain à la polyvalente de Saint-Georges pour rencontrer les jeunes qui participent au camp théâtral de l’école de théâtre CaroSol en Scène.

Comédienne et chanteuse

Karine Lagueux a notamment joué dans différentes séries télévisées : « Ruptures », « Unité 9 », « District 31 », « Victor Lessard », « Au secours de Béatrice », « Blue Moon » et « 1,2,3 géant ». On la retrouve également au cinéma dans « Funkytown » et « Dans une galaxie près de chez vous 2 » et « Mémoires affectives ».

Rencontre avec les jeunes

Lors de cette journée, la comédienne sera aux ateliers animés dans les groupes en avant-midi et s’entretiendra avec les jeunes vers 14h. Elle expliquera les étapes pour devenir une comédienne professionnelle, de son parcours à la suite de ses études, du rôle d’une agence et de la préparation à une audition.

Participation à la rencontre

Les personnes qui ne sont pas inscrites au camp théâtral peuvent réserver une place au coût de 5 $ pour participer à la rencontre.

« Nous désirons rendre cette activité disponible aux gens de la Beauce parce que notre mandat est de faire découvrir le théâtre et de le rendre accessible en région », souligne Caroline Audet, directrice de l’école CaroSol. « Rencontrer une comédienne professionnelle qui vient de chez nous permettra aux jeunes de voir et d’entendre que tout est possible. Il suffit d’y croire et surtout d’agir », conclut-elle.

Au téléphone : 418-957-9632

Par courriel : carosolenscene@gmail.com

Par Facebook : https://www.facebook.com/ecoledetheatrecarosolenscene