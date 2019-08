Un drapeau qui unit et définit les Beaucerons

En ce 15 août, un moment historique s’est déroulé au Verger et Cidrerie les Roy de la Pomme à Saint-Jean-de-la-Lande, le dévoilement du drapeau beauceron. Bien plus qu’une image, c’est un symbole que tous les Beaucerons doivent s’approprier pour exprimer leur fierté d’appartenir à cette communauté.

Des dirigeants unis

Destination Beauce a collaboré avec les députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, Samuel Poulin et Luc Provençal pour organiser ce dévoilement. Ce dernier ne pouvait malheureusement être présent ayant d’autres obligations.

Ce moment restera dans la mémoire collective, un moment qui a su rassembler des gens d’affaires, des élus régionaux et des entreprises touristiques au même endroit.

Notre organisation a pour principal mandat de faire rayonner notre région et par cet emblème, chacun des Beaucerons fiers qui se la procureront pourra nous aider à positionner la Beauce comme une destination incontournable autant pour les gens d’affaires que pour le tourisme. Soyons fiers de cette signature régionale. » Gaétan Vachon, préfet de la MRC Nouvelle-Beauce, maire de Sainte-Marie et président de Destination Beauce.

Être fier d’être Beauceron

De nombreux discours ont été prononcés par différents élus. Dans chacune des allocutions, une chose revenait sans cesse: la définition personnelle de ce qu’était un Beauceron.

Le député de Beauce-Sud Samuel Poulin s’est exprimé en ces mots : « Je pense d’abord et avant tout que c’est un état d’âme, c’est un caractère […] Nous sommes encore aujourd’hui des insoumis, peu importe où nous sommes et peu importe où nous nous trouvons. »

Tandis que le député de Beauce, Maxime Bernier demande à tous de s’approprier ce drapeau et de le montrer avec fierté pour que ce soit un succès.

« Pour moi le Beauceron c’est une personne, un homme, une femme qui a le goût du risque développé, qui est un peu un tantinet de nature indépendante, qui n’aime pas se faire marcher sur les pieds et qui aime prôner haut et fort leurs différences. »

Normand Roy, préfet de la MRC Beauce-Sartigan et maire de Saint-Éphrem a poursuivi en expliquant que le dévoilement était la suite logique de la création de Destination Beauce qui a comme mission de faire rayonner la région.

Jonathan Bolduc, préfet de la MRC de Robert-Cliche et maire de Saint-Victor s’est adressé à l’assemblée : « On a une fierté vraiment débordante chez nous et là on va avoir une manière de l’exprimer. »

Une image représentative

Pierre Poulin de l’agence TEAM qui a conçu avec son équipe ce nouvel emblème explique le choix du bleu pour rappeler la rivière Chaudière et le vert Appalaches qui est le reflet de la beauté du territoire. De plus, elles sont identitaires des différents logos des trois MRC de la région. La feuille d’érable au cœur du drapeau fait référence au pays du sirop d’érable. Elle-même est sciée par la rivière qui circule dans une vallée sinueuse. Tous ces éléments, l’érable, la rivière et sa vallée font la fierté des Beaucerons et définissent l’identité particulière de la Beauce. Cette région qui sera bientôt unie par un trajet qui traversera du nord au sud et du sud au nord par la « Route de la Beauce » se reconnaîtra sous une même bannière qu’est le drapeau beauceron.

« Le résultat, un drapeau à l’image de la Beauce et de ses habitants: unique, rassembleur et fier. » pour terminer sa présentation.

La population et les entreprises peuvent se procurer un drapeau de la Beauce à l’adresse suivante : info@destinationbeauce.com