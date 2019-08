Un record de festivaliers à la 10e édition du Festival des sports motorisés

Le Festival des sports motorisés se tenait du 8 au 11 août à Vallée-Jonction sur les terrains du Centre multifonctionnel. Pour cette 10e édition, l’organisation dit avoir eu un taux record de festivaliers.

La première journée débutait par deux groupes de musique, The Lovers et l’hommage aux Beatles avec Nowhere man qui auraient été très appréciés. Plus de 1000 $ en prix ont été donnés au BINGO du festival.

Le vendredi la participation des familles au camp de jour et au souper hot-dog du cercle des fermières a été très bonne. La tente et le terrain étaient remplis par la foule. Ces personnes étaient venues pour la soirée des jeunes qui a été animée par le groupe Fiddle’n »Folks et StarFish. Les spectateurs ont eu le droit à une prestation des deux groupes mélangés durant quelques chansons. Le tout s’est terminé par des feux d’artifice.

La journée de samedi offrait une multitude d’activités. La randonnée de VTT a été très populaire. La parade du festival a été courte, mais selon l’organisation les participants et les gens auraient apprécié. Le souper offert par Olymel a attiré environ 250 personnes. Le chansonnier Ti-Jules et le groupe que tous attendaient, CCR Reborn ont fait danser les festivaliers.

« Digne d’un grand spectacle ! Nous sommes unanimes, comité organisateur et techniciens de sons…ce fut le meilleur show. Le guitariste est descendu dans la foule pour jouer un solo, c’était super ! »

La soirée s’est terminée avec le groupe Tone Call.

Pour la dernière journée, plus de 100 voitures sport et antiques ont participé à l’exposition. L’après-midi était destinée aux familles avec des jeux gonflables, crème glacée gratuite, maquillage et bien d’autres activités. La performance musicale était un hommage à Johnny Cash.

Le comité organisateur composé de Denis Lessard, Andréa Hébert, Marie-Christine Lavoie, Marie-Josée Maheu, Mélanie Tardif, Alain Bosa, Alain Carbonneau, Alexandre Labbé, Marie-Ève Latulippe et Marie-Michèle Gagnon sont très fières de cette 10e édition. Le festival sera de retour pour une onzième année.