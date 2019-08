Programmation de la 10e édition du Festival des sports motorisés de Vallée-Jonction

Le Festival des sports motorisés de Vallée-Jonction est de retour pour une dixième année du 8 au 11 août 2019 sur les terrains du Centre multifonctionnel. Le comité organisateur promet une programmation « dynamique et festive ».

Activités nombreuses et diversifiées

Plusieurs activités sont prévues tous les jours : parade de chars allégoriques et fanfare, programmation musicale sur quatre jours, randonnée de VTT, exposition de voitures, camping en ville, tournoi de Dek hockey, feux d’artifice et activités pour toute la famille.

Des chansonniers seront sur place pour les «5 à 7» dont Mathieu Roy, Ti-Jules et les Lovers et des groupes en soirée tels que «Star Fish», hommage aux Beatles, Tone Call et Fiddle’n’Folks pour terminer le dimanche après-midi avec un hommage à Johnny Cash.

La programmation complète est disponible sur la page Facebook de l’évènement et sur le site de la municipalité.

Billets

Les billets incluent une consommation, l’accès au festival et au souper du samedi soir et sont disponibles au coût de 30 $. L’achat peut se faire en ligne sur le site internet de la municipalité de Vallée-Jonction ou au bureau municipal sur les heures d’ouverture.

Un festival pour une bonne cause

Depuis 10 ans, le comité du festival a redonné près de 80 000 $ à des projets et organismes locaux. Chaque année, un montant est donné au Club ski Beauce pour aider les écoles à payer leur transport lors de leurs sorties au club de ski, les équipements du terrain de soccer, les rénovations à la gare, les améliorations du terrain de baseball et l’achat de divers équipements pour améliorer l’offre de loisirs.