Dimanches musicaux : le Duo Gabriel Pierné le 1er septembre

L’Église Saint-Paul-de-Cumberland Mills à Saint-Simon-les-mines offrira un concert du Duo Gabriel Pierné, composé du pianiste sorelois Antoine Laporte et de la violoniste Marie-Claire Vaillancourt le 1er septembre prochain à 11h dans le cade des Dimanches musicaux.

Les artistes

Native de Drummondville, Marie-Claire Vaillancourt est une passionnée de musique de chambre, elle a obtenu un Prix avec distinction dans cette discipline lors de son concours du Conservatoire en 2017. Elle est membre fondatrice du Quatuor Andara depuis septembre 2014, ensemble qui l’a fait voyager tant aux États-Unis qu’en Europe. Marie-Claire est violon solo associé de l’Orchestre symphonique de Drummondville depuis 2018 et elle joue sur un violon Ferdinando Landolfi de Milan 1765 et un archet E.A. Ouchard gracieusement prêtés par la compagnie Canimex de Drummondville.

Quant au pianiste Antoine Laporte, il possède une maîtrise en interprétation et a obtenu son Prix du Conservatoire de musique de Montréal lors de son concours en 2015. L’année suivante, il fait un certificat post maîtrise avec succès sur le compositeur Gabriel Pierné. Il a travaillé deux ans avec le Dr John O’Conor à l’École Glenn Gould à Toronto grâce à une bourse complète d’études et il poursuit actuellement un doctorat en musique, recherche et pratique, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et à Sorbonne Université.

Le concert

Le duo proposera un programme constitué de trois des plus grandes sonates françaises du répertoire pour piano et violon : les sonates de Gabriel Fauré, Gabriel Pierné et César Franck. Ce sont des œuvres datant de la fin du 19e siècle.