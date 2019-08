Intéressés par le chant choral? Joignez-vous à la Société lyrique de la Beauce!

Saviez-vous que chanter chaque jour au moins dix minutes contribue à réduire le stress, nettoyer les sinus, améliorer votre posture et pourrait même selon des récentes études vous permettre de vivre plus longtemps? Vous avez le goût de chanter en chœur avec des amoureux du chant choral? De découvrir le magnifique répertoire du chant classique et sacré? De préparer un concert de Noël? De chanter des airs d’opéra, de comédie musicale ou de film? Alors, joignez-vous à la Société lyrique de la Beauce.

Le chœur est en pleine période de recrutement de choristes pour le concert de Noël qui aura lieu au début du mois de décembre 2019. Tous les amoureux du chant choral sont les bienvenus. La SLB est particulièrement à la recherche de voix masculines. Les personnes intéressées à devenir membre du chœur doivent communiquer avec Marie-Hélène Cliche au 418 774 2034, avant le vendredi 6 septembre 2019.

Pour joindre le chœur, il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes connaissances musicales quoique celles-ci constituent un atout. Les nouveaux chanteurs et chanteuses devront participer à une audition qui aura lieu le lundi 9 septembre à compter de 19 h, à l’école La Passerelle (Lacroix) à Saint-Georges. Les pratiques de la chorale se tiennent les lundis de 19 h 30 à 22 h à cette même école, de septembre à mai.

Informations sur le concert de Noël

Le concert de Noël aura lieu le 8 décembre 2019. La Société lyrique présentera un programme qui mettra en vedette plusieurs airs traditionnels de Noël, certains interprétés avec de nouveaux arrangements musicaux et en différentes langues… tout pour vous surprendre, vous charmer et vous faire entrer avec bonheur dans l’atmosphère de Noël. Les billets seront en vente au cours de l’automne à la billetterie des Amants de la scène.

À propos de la Société lyrique de la Beauce

La Société lyrique de la Beauce (SLB) est un chœur dont le répertoire s’étend de la musique sacrée à des extraits d’opéra célèbres, en passant par la comédie musicale et la musique de film. Fondée en 1992, la chorale est composée de plus de 60 hommes et femmes provenant d’un peu partout dans la région de la Beauce. Pour en savoir davantage sur la SLB, visitez notre site Web au www.societelyrique.com ainsi que notre page Facebook.