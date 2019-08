L’équipe de Faire danser un village sera en tournage dans la MRC des Etchemins

L’équipe de Faire danser un village sera en tournage cet automne dans la MRC des Etchemins pour réaliser une vidéo originale mettant en vedette ses habitants, ses attraits et ses paysages des 13 municipalités qui la composent.

Faire danser un village (FDV) produit de courtes vidéos qui présentent la joie de vivre dans un village ou une ville en particulier. En invitant les membres de la communauté à danser dans son milieu de vie, FDV crée les émotions qui accompagnent un fort sentiment d’appartenance. Leur mission est d’aider les municipalités à attirer davantage de touristes, de nouveaux résidents ou des travailleurs à travers ce portrait visuel et musical fort sympathique. Notons que les artisans de FDV ont mobilisé et animé plusieurs centaines de participants pour l’ensemble de leurs vidéos qui ont obtenu à ce jour plus d’un million de vues sur les réseaux sociaux.

Les citoyens sont donc attendus en grand nombre, ce samedi 31 août 2019 à 14 heures, au bâtiment d’accueil de l’Éco-Parc à Lac-Etchemin. À cette occasion, l’équipe de FDV sera sur place pour expliquer le concept et débuter le tournage qui se poursuivra dans les 12 autres municipalités de la MRC.

Cette initiative est une mesure du plan de communication de la MRC des Etchemins qui a été produit dans le cadre du plan de relance. L’objectif visé est de permettre à la MRC et ses habitants de se démarquer et de faire rayonner leur territoire à l’échelle provinciale. L’approche dynamique et originale des vidéos produites par FDV a permis d’augmenter la popularité que connaissent les villes de Magog, Lac-Brome et bientôt celle de Sherbrooke avec plus d’un demi-million de vues sur les réseaux sociaux.

Les citoyens des treize municipalités des Etchemins seront bientôt invités à participer aux tournages qui se dérouleront chez eux en octobre prochain. Les dates exactes et les lieux de tournages seront publiés sur le site Internet et la page Facebook de la MRC des Etchemins.