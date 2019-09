Le 15 septembre prochain aura lieu, à 10 h 30, à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville, le lancement officiel du Registre des délibérations du conseil municipal de la paroisse de Saint-François en le comté de Beauce ainsi que du volume 9 des événements beaucerons.

Le Registre des délibérations du conseil municipal de la paroisse de Saint-François en le comté de Beauce résume les délibérations du Conseil municipal de la paroisse de Saint-François, dans le compté de Beauce, du 20 août 1855 au 5 janvier 1885.

Le volume sur les événements beaucerons est un document qui a été monté à partir des découpures de journaux du temps. Le but de celui-ci est de divertir en plus de faire connaître une page de notre passé.

François Drouin

François Drouin, l’auteur des deux œuvres, est né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 16 mai 1957. Deuxième fils d’Yvette Vallée, enseignante, et de Paul-Eugène Drouin, restaurateur. Il commence à peindre en 1977 et à sculpter en 1983. Sans être un historien de formation, il a toujours eu de l’intérêt pour l’histoire en général. Au printemps de 1992, alors qu’il expose ses tableaux à la Maison Dupuis de Sainte-Marie de Beauce, François commence à faire de la recherche dans les documents de la Société historique Nouvelle-Beauce et se passionne de plus en plus pour l’histoire de sa région. C’est à partir de ce moment qu’il commence à élaborer ce qui va devenir son premier livre Sainte-Marie de Beauce… mon histoire. En 1998-1999, François fait un cours en informatique au Collège électronique de Québec. Il en profite pour fonder et être responsable d’un journal sur l’informatique qui est publié une fois par mois. Lors du lancement du livre Les mines d’or en Beauce, la sculpture qui fait la page couverture est remise à la bibliothèque municipale de Beauceville. En tout, M. Drouin a écrit à ce jour 21 publications.

L'événement du 15 septembre prochain est ouvert à tous.