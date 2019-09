Journées de la culture 2019 à Saint-Georges : se rencontrer, tisser des liens, bâtir des ponts

Cette année, c’est sous la thématique LA RENCONTRE – Tisser des liens, bâtir des ponts que se dérouleront les 23es Journées de la culture les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019.

À l’instar d’autres villes du Québec, Saint-Georges participe à ce grand rendez-vous provincial. De plus, la Ville bonifie sa programmation en ajoutant, le jeudi 26 septembre, un spectacle musical cubain Habana Café, un hommage au Buena Vista Social Club. L’événement, gratuit pour tous, est présenté en collaboration avec les Amants de la scène et le Cégep Beauce- Appalaches. Les places sont limitées. Pour réserver votre billet, il est possible de le faire par téléphone au 418 228-2455.

La voile actée « Moment La Coop Fédérée »

Le 27 septembre, il y aura soirée de dévoilement de La voile actée, œuvre collective autour du thème de la rivière Chaudière. Réalisé dans le cadre du concours Les arts animent la ville par Claude Gagné et Alice Maheux, le projet a suscité des moments de rencontres, puisque plusieurs personnes ont participé au cours de l'été à la création de leur propre représentation en petit format. Ces toiles ont été reliées pour former une grande voile. La levée de La voile actée se fera en simultané avec le concert musical et théâtral du Pêcheur de mots, Mathieu Mathieu, dont la mission est de mettre en valeur la langue française et la créativité. Les participants, jeunes et adultes, seront entre autres conviés à pêcher des mots pour retrouver les paroles d'une chanson trésor enfouie dans le sol, en lien avec l'eau.

Festival du film Créativa, atelier créatif et rencontres d’artistes

Le 28 septembre en matinée, les 8-12 ans sont invités au Cégep Beauce-Appalaches pour une séance de projection de huit courts-métrages alors que le Centre culturel Marie-Fitzbach propose en après-midi un atelier créatif avec l’artiste Julie Goulet ainsi que des rencontres passionnantes avec d’autres artistes et exposants.

La Montée des couleurs

Le dimanche 29 septembre en après-midi, pour clore les Journées de la culture, la population est conviée au parc des Sept-Chutes à la Montée des couleurs, pour une rencontre où la nature et la culture se côtoient. Au programme : kiosques aux couleurs du monde, rallye sur les pays dans les sentiers, ateliers artistiques et musicaux, animations et dégustations. Une carriole pour monter à la 7e chute ainsi que le spectacle musical Métissés serrés : l’Innue et le Jarret noir sont prévus.

Les activités proposées dans le cadre des Journées de la culture et de la Montée des couleurs sont gratuites et ouvertes à tous afin de favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture.