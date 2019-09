Les artistes gagnants de « Chaudière-Appalaches en œuvres – Deuxième vie » sont dévoilés

Le vernissage de l’exposition Chaudière-Appalaches en œuvres – Deuxième vie avait lieu le jeudi 19 septembre à 18 h 30. Douze prix ont été attribués aux participants de cette exposition/concours à cette occasion.



Une centaine de personnes issues du milieu artistique, culturelle et politique de la région a assisté à cette soirée. Plusieurs élus, préfets, maires et partenaires de l’événement ont participé au dévoilement des gagnants. L’animation de la soirée a été assurée par celle qui était le maître de cérémonie, c'est-à-dire madame Solange Thibodeau, membre du conseil d’administration du Musée Marius-Barbeau.



Récipiendaires des prix par MRC



Les MRC de Chaudière-Appalaches ont ainsi remis dix prix d’une valeur de 400 $.



Pour la MRC des Appalaches, madame Louise Nadeau, agente culturelle de la MRC, a remis le prix à Jacques Rancourt pour son œuvre Banc à bras.



Monsieur Normand Roy, préfet de la MRC de Beauce-Sartigan, a remis le prix à Éloïse Dumas pour son œuvre Portail dissolutif.



Madame Renée-Anne Francœur, agente aux communications et au développement culturel de la MRC des Etchemins, a remis le prix à André Bareil pour sa création artistique intitulée Court-circuit imprimé.



Le maire de Frampton, monsieur Jacques Soucy, a remis quant à lui le prix à Marjorie Roy, artiste de la MRC Nouvelle-Beauce, pour son œuvre Mai 14 h.



Monsieur Jean-Roch Veilleux, préfet suppléant de la MRC Robert-Cliche, a remis pour sa part le prix à Michelle Giguère pour son œuvre Transmutation en carrousel.



En ce qui concerne la MRC de Bellechasse, c'est à Brigitte Boutin qu'a été remis le prix par monsieur Clément Filion, préfet de la MRC, pour sa création Joyeuse turbulence.



Madame Nicole Viel Noonan, maire de Saint-Patrice-de-Beaurivage, a remis le prix à Marielle Pelletier, artiste de la MRC de Lotbinière, pour l'œuvre Le temps s’écoule.



Madame Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC de Montmagny, a remis le prix à André Simard pour son œuvre Judas.



Pour la MRC de l'Islet, monsieur René Laverdière, préfet de la MRC, a remis le prix à Manuelle Mainguy pour sa création artistique Le faucon émerillon.



Pour son œuvre intitulée La Guérande, Michel Fillion a reçu le prix des mains de madame Nathalie Ouellet, chef du service des Arts et de la culture de la ville de Lévis.



Finalement, monsieur Jean-Marc Labbé, président du conseil d’administration du musée, a décerné une mention à François Thériault, artiste de la MRC de l’Islet, pour son œuvre Bombarbier.



Prix de la relève et Grand Prix Garaga



La remise des prix s’est poursuivie avec le Prix de la relève d’une valeur de 300 $. Madame Josée Marceau, directrice générale et artistique du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin, a décerné ce prix à Fanny Gaboury de la MRC des Etchemins, pour son œuvre Partir ou bien rester?.



Le Grand Prix Garaga, d’une valeur de 1000 $, a été remis par monsieur Jean-Marc Labbé, président du conseil d’administration du Musée Marius-Barbeau. L’artiste de la MRC de Beauce-Sartigan, Johanne Maheux, a mérité le Grand Prix Garaga pour son œuvre Samsung, j’ai quelque chose à te dire…



Prix du public



Le public est invité à visiter l’exposition au Musée Marius-Barbeau et, par la même occasion, à voter pour son œuvre coup de cœur jusqu’au 13 octobre. Le prix du public de 300 $ sera décerné à l’œuvre qui aura reçu le plus grand nombre de votes.



Ce projet important pour le développement culturel de notre région a reçu une aide financière de 150 000 $ sur trois ans dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.