Woodstock en Beauce: des artistes toujours pas payés

Plusieurs semaines après la tenue du festival Woodstock en Beauce, plusieurs artistes, dont des têtes d’affiche, n’ont toujours pas reçu les cachets rattachés à leurs contrats. En effet, il semblerait que le propriétaire de l’organisation, André Gagné, serait pris en Afrique pour une affaire judiciaire, ce qui empêche la tenue de ces paiements, selon La Presse.

Parmi les têtes d’affiche touchées par cette situation, nous trouvons notamment Les Cowboys Fringnants, Alaclair Ensemble et Fouki. Depuis la tenue de l’événement, les agents des artistes peinent à rejoindre l’organisation et ont pour seule réponse qu’ils devront encore attendre quelques semaines afin de recevoir leur dû. M. Gagné aurait répondu à certains artistes qu’il était présentement pris en Afrique et qu’il devait d’abord s’occuper de sa survie.

Quand les affaires tournent mal

André Gagné est directeur de Komet Ressources, une entreprise axée sur l’exploitation aurifère, dont le siège social est basé à Québec et qui opère principalement au Mali et jusqu’à tout récemment, au Burkina Faso, pays au sein duquel l’homme d’affaires est prisonnier.

Durant les derniers mois, plusieurs événements majeurs sont survenus au sein de la compagnie. En avril, le site internet de Komet annonçait la vente de la totalité de ses actions au Burkina Faso, afin de se concentrer davantage sur ses opérations au Mali et de se développer dans l’est du Canada. Aussi, au début du mois de septembre, l’entreprise annonçait également les démissions respectives du président ainsi que du vice-président du conseil d’administration.

Jasmin Tremblay, le principal partenaire du propriétaire de Woodstock en Beauce serait également impliqué dans les affaires de l’entreprise Komet selon le site internet de la compagnie, cependant, selon le profil Facebook de M. Tremblay, il aurait cessé d’être à l’emploi de l’entreprise tout récemment. Les deux hommes collaborent également ensemble au d’Auteuil, salle de spectacle du quartier Saint-Roch dont André Gagné est l’un des propriétaires.

Une brèche de plus dans les malheurs du festival

Woodstock en Beauce, qui en était à sa 25e édition, n’en est pas à son premier bémol quant aux finances entourant l’événement. En 2014, après 20 ans d’existence, l’organisation avait mis un terme au festival, faute de financement adéquat. La nouvelle, qui avait causé plusieurs réactions, avait donné naissance à une pétition en ligne pour le retour de l’événement. En 2016, Saint-Ephrem-de-Beauce recevait à nouveau des festivaliers, mais dans une formule beaucoup moins ambitieuse que les éditions passées. Le 25e anniversaire présentait la programmation la plus élaborée depuis ce retour.