Beauceville fête la culture « en tissant des liens dans un monde de culture »

Le lancement des Journées de la Culture ont pris leur envol à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville, samedi le 28 septembre.

Plusieurs personnes liées à la culture étaient présentes lors du lancement : monsieur Luc Provençal, député Beauce Nord, monsieur François Veilleux, maire de Beauceville et différents organismes, comme le Cercle des fermières de Beauceville, messieurs Roland Poulin, Simon Rodrigue, Lucien Côté, Daniel Gamsby, Jessy Pouliot pour la Maison des jeunes, madame Andrée Roy de Patrimoine Beauceville, ainsi que les pompiers de Beauceville et intervenants de la sécurité et santé du territoire.

La culture sous toutes ses formes…

Expositions des fermières, de photos anciennes sur les bâtiments de Beauceville, objets et mini-maisons Beaucevilloises, ateliers de créations, sculptures, peintures, rallye, heure de conte étaient au programme. De plus, les pompiers de Beauceville se sont joints aux Journées de la culture pour promouvoir la santé et la sécurité au sein des gens qui bâtissent notre patrimoine.

Les gens ont assisté à des démonstrations de toutes sortes dont la décarcération et le parcours de sécurité.

Il y a eu également la visite de divers kiosques d’informations. Le dimanche, tout se passait au parc des Rapides, où les gens ont pu créer des liens avec la nature. Ces deux jours ont été remplis de découvertes et de plaisir.