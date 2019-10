Top 10 des meilleurs thèmes WordPress pour musiciens

Avez-vous déjà songé à utiliser un thème WordPress afin de faire valoir votre talent sur le Web? La majorité des thèmes WP de Sonaar feront votre bonheur, grâce aux caractéristiques suivantes :

Pages d’accueil impressionnantes

Listes de lecture

Boutiques en ligne

Calendriers d’événements

Lecteurs MP3

Adaptés pour tout type d’appareil intelligent

Widgets personnalisables

Et beaucoup plus!

Voici nos 10 meilleurs thèmes WP pour musiciens :

Skullz : Death métal, heavy métal, rock, emo

Grâce à une bannière plein écran en page d’accueil, vous pouvez attirer vos fans en un clin d’œil avec une image ou une illustration qui définit votre style et votre philosophie.

Symphony : Musique classique

Si vous faites partie d’un orchestre ou menez une carrière solo, Symphony vous propose une atmosphère unique, dont une lumière tamisée en accueil qui saura attirer l’attention de votre public cible en un instant.

Milend : Auteurs-compositeurs-interprètes

Milend vous plonge dans l’univers d’artistes et de compositeurs, grâce à son immense image de fond qui accompagne l’usager pendant qu’il navigue votre site. Il suffit de remplacer les images par les vôtres et voilà! Vous affichez vos couleurs et êtes fins prêts à faire la promotion de votre musique.

Prodigy : DJ, musique électro et house

Ce thème propose une foule de caractéristiques qui sauront impressionner vos visiteurs, grâce à son allure distinguée et un lecteur qui accompagnera vos fans tout le long de leur visite.

5.Downbeat : Hip hop et rap

Voici un thème coloré et audacieux qui plaira à vos fans. Son carrousel et ses grandes sections promotionnelles sont tout à fait à la hauteur de cette musique emballante et provocatrice.



Karbones : Site monopage

Une seule page est parfois l’idéal pour annoncer un événement à venir ou un nouvel album, surtout lorsque l’on veut la faire tourner sur nos réseaux sociaux.

Apex : Chanteurs et compositeurs

Sa conception minimaliste en noir et blanc fait clairement partie de son succès, en plus de son interface intuitive au look moderne et fluide.

Mandala : Chanteurs et compositeurs

Mandala rassemble harmonie, équilibre et simplicité, ce qui ne peut qu’attendrir le visiteur, grâce à sa présentation toute simple qui se résume à deux photos, d’informations sur votre dernier disque ou EP, d’une liste de lecture et d’une biographie.

Studio : Maisons de disques

Studio est un thème minimaliste et efficace pour WP, conçu pour les maisons de disques, les producteurs de musique et les studios d’enregistrement. Il est possible, entre autres, de faire la promotion de vos services et d’afficher la liste de votre catalogue d’artistes.