Un concert pour souligner les 100 ans de l'orgue de Saint-Prosper

Le samedi 26 octobre à 19 h 30, les gens sont invités à un concert avec grand écran à l'église de Saint-Prosper, afin de souligner le centenaire de la bénédiction de l'orgue. L’organiste François Grenier sera accompagné des choristes de l’église pour cette occasion.

Un répertoire classique et populaire sera présenté comprenant des œuvres de Bach, Handel, Pachelbel, Morricone et Boëllmann, ainsi que des pièces chantées par les choristes de l’église telles Hallelujah de Cohen, You Raise Me Up et l’Ave Maria de Caccini. De plus, les sœurs et frères de François, tous musiciens, apporteront une touche d’originalité à cette soirée.

Présentation du concertiste

Diplômé du Conservatoire de Musique de Québec où il a étudié l’orgue pendant 7 ans, François Grenier détient aussi une maîtrise en orgue de l’Université Laval et un certificat en musique de film de l’UQAM. En 2015, il se perfectionne à Paris en improvisation et en technique. Boursier à plusieurs reprises du Conservatoire, François Grenier s’est aussi distingué au cours des années, dans différents concours provinciaux et nationaux. D’abord organiste à Saint-Prosper, sa paroisse natale, puis à l’église Notre-Dame-de-Foy à Sainte-Foy, il est, depuis 2007, organiste titulaire à l’église Saint-Félix-de-Cap-Rouge. Parallèlement, il occupe depuis 2010 l’un des postes d’organistes à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Comme concertiste, il joue dans plusieurs églises au Québec.

L’orgue

Construit en 1918 par Casavant Frères de Saint-Hyacinthe au coût de 5474 $, l’orgue a été béni le 19 août 1919 par le cardinal Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec. Sa sonorité d'inspiration romantique, possède une couleur chaleureuse et ronde. Presque toutes les parties de l'orgue sont encore d'origine. Certaines ont été restaurées au cours des dernières décennies par la firme Orgues DoRey. Lors de ces travaux, le pédalier a été refait bénévolement par Alain Maheux de Saint-Prosper.

Pour se procurer des billets

Les billets sont en vente au Marché du Village de Saint-Prosper, au presbytère sur les heures de bureau et auprès des membres du CCOL, soit Lucie Toulouse, Claudine Fournier, Michel Bisson, Suzanne Giguère et Francis Poulin. Il sera possible d'obtenir des billets à l’entrée, le soir même, au coût de 15 $. Pour les enfants de 10 ans et moins, c'est gratuit. Les profits de cette soirée iront à la communauté de Saint-Prosper.

Ce concert du centenaire est une soirée unique à ne pas manquer!