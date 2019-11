De nombreuses activités sont prévues durant le mois de la fête de Noël

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges a prévu un mois de Noël bien rempli et de nombreuses activités et découvertes attendent les participants.

Plusieurs activités culturelles sont notamment au programme. Dans le cadre des Biblio-bout’chou à la bibliothèque municipale, les enfants de 2 à 4 ans seront transportés dans l’univers du livre Le lutin gaffeur les 4 et 6 décembre, ainsi que dans celui de René le renne, les 11 et 13 décembre à 9 h 30.

L’heure du conte tiendra une activité sur le thème de Noël, le 8 décembre, à 10 h 30 et à 13 h 30. Celle-ci s’adresse aux enfants de 5 à 10 ans accompagnés d’un adulte.

Le spectacle Des jouets magiques pour Noël sera également joué, le jeudi 12 décembre, à la bibliothèque. Deux représentations seront offertes pour les 2 à 8 ans, dont une à 16 h 30 et une seconde à 18 h 30.

Le dimanche 15 décembre, les familles sont invitées aux Folies de Noël. Tout un parcours d’activités amusantes attend les famille, de 13 h à 16 h, au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Les amateurs de musique traditionnelle seront ravis d’assister au concert de Noël qui aura lieu le 19 décembre, à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach. De nombreux artistes conjugueront leurs voix tout au cours de la soirée pour offrir des chants de Noël et traditionnels.

Patinage et marche aux flambeaux

Les amateurs d’activités extérieures ne seront pas en reste. C’est ainsi que deux activités de patinage des fêtes se succéderont. Un patinage libre de Noël se tiendra au Centre sportif Lacroix-Dutil, le dimanche 15 décembre. De 14 h 30 à 16 h, les amateurs de patin pourront s’élancer au son de la musique des fêtes et sous les lumières de Noël. Une activité de patinage pour poussettes et retraités se tiendra également le mardi 17 décembre, de 9 h à 10 h, toujours au centre sportif. Une surprise sera par ailleurs remise aux enfants.

La traditionnelle marche aux flambeaux, quant à elle, aura lieu le mercredi 18 décembre. Le départ sera donné sur le stationnement de l’espace Redmond.

Retour de deux activités traditionnelles

Deux activités seront de retour, encore une fois cette année, pour souligner ce mois de festivités. Le marché de Noël se déroulera non pas sur une, mais bel et bien deux fins de semaine. En tout, 14 producteurs agroalimentaires offriront leurs produits, les samedis et dimanches 7 et 8 décembre, ainsi que les 14 et 15 décembre, entre 10 h et 16 h. Sur place, spectacles, chorale, tours de carriole, ateliers pour enfants, etc. sont inscrits à la programmation. Il sera aussi possible de déjeuner sur place.

La célèbre soirée du jour de l’An est aussi de retour le 31 décembre sur le stationnement du Centre sportif Lacroix-Dutil. C’est au rythme des plus grands succès des années 80 à aujourd’hui que la formation Groove Affair fera bouger et danser plusieurs centaines de spectateurs. La soirée culminera avec le lancement de centaines de pièces pyrotechniques qui viendront illuminer le ciel d’hiver des Georgiens.

Le mois de Noël offrira une chance unique aux gens de participer à plusieurs activités intéressantes qui plongeront autant les petits que les grands dans une ambiance féérique et animée.