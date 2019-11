Appel aux artistes beaucerons dans le cadre du projet « Les Arts de la rue »

Au cours des prochaines semaines, les municipalités de Beauce-Sartigan adresseront des appels de projet aux artistes qui pourront soumettre leurs propositions d'œuvres pour le projet Les Arts de la rue.

La MRC de Beauce-Sartigan aura la possibilité en 2020 de soutenir 11 municipalités dans la réalisation d’œuvres d’art public extérieures réalisées par des artistes de la Beauce et des Etchemins, et ce, dans le cadre de son entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec, et grâce à une collaboration du CEB et de Cogeco,

Toute l’information nécessaire peut être consultée sur le site CultureBeauce.com (section MRC de Beauce-Sartigan /Les Arts de la rue).

Rappelons que l’entente de développement culturel 2018-2020 lie le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Saint-Georges, le CEB et la MRC de Beauce-Sartigan autour d’une série d’actions culturelles visant la mise en œuvre des politiques culturelles de la MRC et de la Ville de Saint-Georges. Cogeco est un partenaire privé qui est venu s’associer au projet spécifique Les Arts de la rue en tant que partenaire présentateur.