La Cabane à swing, acteur de la vie culturelle au centre-ville de St-Georges

Depuis le début de l’été, le deuxième étage du Grand marché Beauce-Sartigan à Saint-Georges vibre sous la musique swing et sous les pas des danseurs de la Cabane à swing. Ce soir, l’école de danse a inauguré officiellement ses nouveaux locaux entourés des partenaires et des fidèles adeptes de cette discipline.

Un projet caressé depuis longtemps

Le vice-président Olivier Duval a ouvert les discours en expliquant que l’atmosphère de La Nouvelle-Orléans où est né le swing les a beaucoup inspirés pour l’aménagement du local.

La présidente Virginy Duval a mentionné qu’elle et son frère rêvaient de cet endroit depuis le tout début.

« Notre local, on peut dire qu’il est à l’image de nos besoins. Il est central dans la ville, c’est lumineux, on a tellement une belle vue depuis la réfection du quai Pinon. On a beau plancher de danse, un beau miroir, un espace bureau et puis un bar pour les soirées et les évènements », décrit Mme Duval.

Pour la prochaine année, l’organisation a de nombreux projets entre autres l’embauche d’un employé à titre de coordonnateur et être plus présent dans les écoles de la région

« On est vraiment fier de mettre de la vie culturelle dans notre merveilleux centre-ville et sur la première avenue », dit-elle.

Elle a tenu à rappeler que sans le soutien et le travail de leurs bénévoles, il n’y aurait pas eu ce bel endroit.

Un appui financier important

Ce projet de près 120 000 $ a été possible grâce à de nombreux partenaires, dont la MRC Beauce-Sartigan et Saint-Georges qui était représentée par le maire Claude Morin. C’est par le Fonds du développement du territoire qu’un financement de 35 000 $ a été accordé.

Linda Lebeau, administratrice du Grand marché, a présenté l’endroit comme très précieux pour le dynamisme des deux organisations et du centre-ville.

« Nous sommes très heureux. Bien sûr d’avoir trouvé un locataire, mais nous avons trouvé beaucoup mieux, nous avons trouvé des vrais partenaires », ajoute-t-elle.

Virginy Duval a assuré que les discussions et les échanges avec ces derniers avaient été faits dans « l’harmonie et le respect ».

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a offert un prêt de 20 000 $ provenant de leur programme de financement aux entreprises locales. Sinto, Constructions Martin Jacques, Manac, DLM, Groupe CT et Canam ont également contribué à cette réussite.

Location et activités à venir

Il est possible de louer la salle pour tout évènement. La Ligue d’improvisation de la Beauce (LIBRE) et l’évènement 100 % local ont déjà investi les lieux.

Deux activités pour le mois de décembre ont été annoncées : leur soirée de Noël se tiendra le 6 décembre et la soirée en pyjama de la LIBRE le 14 décembre. La session de cours pour la Cabane à swing recommencera le 20 janvier prochain.

L’école ne cesse de grandir avec les années et une cinquantaine de danseurs suivent des cours. Olivier Duval assure qu’en Beauce, il y a beaucoup plus d’amateurs de swing recevant dans leur soirée sociale près de 70 personnes qui profitent de ces moments d’échanges et de plaisirs.