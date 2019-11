Le concours « Noël dans ma cité » de retour pour une septième année

Ville de Saint-Georges lance pour une septième année le concours en arts visuels Noël dans ma cité, qui existe depuis 2013.

Photographes, peintres et dessinateurs sont invités à profiter de la saison froide pour faire valoir leur talent et courir la chance par la même occasion de gagner une belle visibilité. Les participants doivent être âgés de 16 ans et plus, résidant ou non sur le territoire de Saint-Georges.

L’œuvre primée illustrera la carte de Noël 2020 de la Ville. Celle-ci devra représenter le paysage de Saint-Georges pendant la période des fêtes, d’où le thème Noël dans ma cité.

Au terme du concours, la Ville se portera acquéreur de l’œuvre choisie et un montant de 400 $ sera d'ailleurs accordé à son auteur. Elle établira ainsi sa propre collection d’œuvres d’art sous la thématique de Noël.

Le gagnant sera divulgué à la mi-mars 2020. Quant à l’œuvre, celle-ci sera dévoilée au début du mois de Noël 2020.

La date limite pour transmettre votre œuvre est le 31 janvier 2020. Les gens sont invités à participer en grand nombre. Les règlements et le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Georges. Pour plus d'information, il est également possible de téléphoner au 418 226-2271, poste 2238.