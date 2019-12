Pascal Goyette présente la Marche aux flambeaux 2019 de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Pascal Goyette s’est présenté hier soir à la traditionnelle Marche aux flambeaux 2019, qui a réuni 335 personnes. Le départ se faisait dans le stationnement de l’espace Redmond à Saint-Georges.

Cette activité a lieu avant Noël pour célébrer la journée la plus courte de l’année, le solstice d’hiver. Petits et grands étaient accompagnés des différents personnages de Noël et le conseiller Serge Thomassin était présent. La directrice du Service des loisirs et de la culture, Carole Paquet explique : « On en profite pour faire une petite marche d’environ 1,5 km avec des flambeaux et au retour breuvages chauds et une petite collation seront servis. Alors, c’est vraiment pour prendre un moment avant Noël pour prendre l’air et en profiter en famille et avec les amis. »

L’évènement en est à sa 18e année d’existence et attire toujours autant de monde. Plusieurs activités sont proposées jusqu’à Noël par la Ville de Saint-Georges. Également, le 31 décembre la population est invitée à commencer la nouvelle année à la Place de l’Église pour une soirée festive.

