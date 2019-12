Nashville en Beauce annonce ses grosses têtes d'affiche

Le Festival Nashville en Beauce de Saint-Prosper a annoncé les artistes qui seront en vedette pour la 13e année du 23 juillet au 2 août 2020. Les vendredis soir les festivaliers pourront assister à des spectacles country et les samedis danser sous la musique rétro.

Le vendredi 24 juillet, la chanteuse Brigitte Boisjoli présentera son spectacle Women dans lequel elle rend un hommage aux icônes féminins de la chanson country américaine. Le lendemain, Sylvain Cossette montera sur scène avec sa tournée 80 s. Le vendredi 31 juillet, Roch Voisine qui célèbre les 10 ans de son album Americana, interprétera des grands succès country-folk-rock américain des années 50,60 et 70 comme Willie Nelson, Elvis, Roy Orbison, Neil Young, Willie Lamothe, Johnny Cash et tant d’autres.

Le dernier grand spectacle aura lieu le samedi 31 juillet avec le BOOGIE WONDER BAND avec son spectacle disco Platinum. Un brillant divertissement par des artistes qui ont un sens du spectacle exceptionnel et qui reprennent les plus grands succès disco de tous les temps dans des costumes scintillants.

Tous ces spectacles se dérouleront à Place Transport Raymond Tardif (dans le centre récréatif Desjardins).

Pour plus de détails : www.nashvilleenbeauce.com