Un concert pour commémorer le 275e de la Ville de Sainte-Marie

Samedi dernier, le Centre d’Arts Symphonia a tenu le spectacle musical « Souvenir musical d’antan à saveur du 275e » devant 150 spectateurs au Centre Caztel afin de souligner le 275e anniversaire de fondation de la Ville de Sainte-Marie.

Les professeurs et les élèves du Centre d’Arts Symphonia ont réalisé des chansons et des pièces instrumentales sur le thème des saisons et des mets sucrés. Plus talents locaux ont passé sur scène et le concert s’est terminé́ sur un rigodon des Fêtes. « Nous sommes très fiers d’avoir pu rassembler plusieurs talents artistiques de la région pour ce rassemblement familial. Ce sera une belle façon de commencer le temps des Fêtes en famille ! » explique Dominic Grondin, directeur général de Symphonia.

Des jeunes mariverains de la Maison des Jeunes L’Utopie se sont illustrés dans une pièce de théâtre musicale, remplie d’humour et d’originalité. Un numéro de ballet a été réalisé par des danseurs de tous âges de la troupe de danse de Cindie Leblanc. « Ce fut un moment riche en émotions tous les artistes qui ont performé sur scène ! Nous avons travaillé depuis des mois pour livrer ce beau spectacle et le public a merveilleusement bien participé ! » affirme Julie Roy, directrice adjointe à Symphonia et responsable du concert.