Le Moulin La Lorraine recherche de nouveaux artistes pour sa programmation 2021

Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin invite présentement les artistes à soumettre leurs dossiers pour sa programmation 2021, qu'il soit question de projet en solo, en duo ou collectif.

Cet appel s’adresse autant aux artistes de la relève, émergents ou créateurs établis. Le Moulin La Lorraine invite également ceux et celles qui ont déjà proposé un projet auparavant à le faire de nouveau.

Le centre d’art est ouvert à toutes les disciplines et approches et privilégie les projets authentiques, inédits et innovateurs, mais ceux-ci doivent se démarquer par leur originalité, doivent surprendre ou susciter des émotions.



« Ce n'est pas juste une question d'excellence, c'est la manière de présenter le projet. On aime ça que ça ne soit pas juste un accrochage, il faut qu'il se passe quelque chose. La créativité est importante, l'originalité est importante aussi », a mentionné la directrice générale et artistique du Moulin La Lorraine, Josée Marceau.

Selon elle, les artistes qui présentent leur démarche artistique est également un plus quant à la sélection des projets.

« C'est le fun que les artistes nous expliquent leur démarche, soit qu'il y a un document audiovisuel qui vient avec, parfois, ça va être des textes, des carnets qu'ils vont apporter et qu'ils vont exposer pour encore plus expliquer leur travail. C'est un côté qui va toucher aussi le jury », a-t-elle poursuivi.

Le centre d'art est également intéressé à recevoir des projets concernant le multimédia et l'intégration de la technologie, des projets qui ont été moins vus entre ses murs. L'établissement mise aussi sur les initiatives qui permettent l'interactivité et le rapprochement entre les artistes et le public.

Un lieu incomparable pour les artistes

Le Moulin La Lorraine offre trois espaces aux artistes désireux d’exposer, soit le Hall du Moulin, la salle des courroies, de même que la salle Pierre-Beaudoin. Chaque salle possède ses particularités.

Alors que la salle Pierre-Beaudoin peut convenir à certaines expositions en raison de son côté lumineux et aéré, la salle des courroies offre une atmosphère et un éclairage différents, grâce à ses murs de pierre et à sa forme en L. Quant au Hall du Moulin, celui-ci offre une ambiance plus dynamique et moins introspective.

Selon Josée Marceau, le Moulin La Lorraine permet une belle visibilité aux artistes qui veulent exposer leurs œuvres dans un environnement incomparable en Chaudière-Appalaches.

Pour soumettre un projet

Pour soumettre un projet, les artistes doivent ainsi déposer un court texte présentant leur concept d'exposition et démarche artistique, dix à quinze photographies d'œuvres de leur production, un curriculum vitae et tout autre document pertinent. D'autres détails, la description et le plan des salles sont disponibles au moulinlalorraine.ca.

Tous les projets reçus seront analysés par un jury de pairs. Les créateurs et créatrices intéressés ont jusqu’au vendredi 31 janvier 2020 pour déposer ceux-ci.

Les artistes souhaitant envoyer leurs dossiers peuvent le faire de deux façons :

Par courriel à l’adresse [email protected] ou WeTransfer (pour les fichiers lourds);

ou WeTransfer (pour les fichiers lourds); Par la poste à l’adresse : Moulin La Lorraine, à l’attention du Jury d’exposition, 1286, route 277, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 (si vous désirez que vos documents vous soient retournés, prière de joindre une enveloppe-retour adressée et affranchie).

Pour obtenir plus de renseignements, contactez le centre d'art au 418 625-4400 ou visitez le site Internet à l’adresse moulinlalorraine.ca.