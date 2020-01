Le Café historique visitera le parc des Sept-Chutes

Le vendredi 17 janvier prochain, le premier Café historique de l’année sera consacré à une visite du parc des Sept-Chutes dans le secteur ouest de la Ville de Saint-Georges.

Depuis des générations, des jeunes fréquentent ce lieu chaque année pendant l’été. Fondé en 1936, ce site était alors réservé aux membres de la Jeunesse ouvrière catholique (JOC), d’où son appellation Camp Jociste. Ouvert au grand public à partir de 1943 et devenant alors une OTJ dirigée par un groupe de bénévoles, le site a subi plusieurs transformations et diverses infrastructures destinées aux loisirs ont été aménagées.

Il faut attendre jusqu’en 1966 pour que les municipalités d’Aubert-Gallion et Ville de Saint- Georges Ouest deviennent copropriétaires des lieux et amorcent le développement de ce site pour en faire un véritable parc municipal fréquenté par des centaines de jeunes et par le public en général.

Pour retracer l’histoire du parc des Sept-Chutes, l’animateur Pier Dutil accueillera deux invités : Marc-André Rodrigue, un retraité qui a été impliqué dans les premières étapes de l’histoire de cet organisme et Carole Paquet, directrice du Service des loisirs et de la culture à la Ville de Saint-Georges.

Le Café historique se tient à la salle Denise-Rodrigue située au quatrième étage du centre culturel Marie-Fitzbach à compter de 9 h 30. L’admission est gratuite et on y sert café et viennoiseries.