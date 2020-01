Le Spectacle de la relève de Saint-Benoît-Labre en période de recrutement

Le Spectacle de la relève de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre se tiendra à l’école Notre-Dame-du-Rosaire, le samedi 2 mai prochain, à 19 h 30. Le comité organisateur est d’ailleurs en période de recrutement des artistes qui feront partie de sa programmation.

À chaque année depuis 2016, une quarantaine de jeunes de 30 ans et moins prennent part à cet événement qui propose aux spectateurs des numéros allant du théâtre à la danse, en passant par le chant et la musique. Tous les genres artistiques y sont présentés.

La fougue et le dynamisme des participants, jumelés à leur talent et à un bon encadrement permettent d’offrir au public un spectacle de qualité et d’un niveau assez élevé.

Des mentors pour accompagner les artistes

Le comité organisateur est composé de professionnels en chant, en théâtre, en littérature et en musique qui ont tous accepté d’agir à titre de mentor auprès des jeunes qui souhaiteront participer. Ils aideront ainsi les artistes à développer et à perfectionner leurs numéros.

Tout artiste intéressé à performer dans le cadre du Spectacle de la relève peut joindre Marie-Soleil Gilbert du Service des loisirs et de la culture de Saint-Benoît-Labre pour s’inscrire. Il suffit d'appeler au 418 228-9250, poste 9250.

Mentionnons que le soir même de l'événement, les billets seront en vente à la porte.