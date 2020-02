Du piano à quatre mains pour les Concerts sous le clocher

Les Concerts sous le clocher présenteront le 21 février prochain, à 20 h, à l’église de Saint-Georges « L’amour du piano à quatre mains ».

Pour ce deuxième concert de la série 2019-2020, les gens pourront écouter la musique de Rose-Marie Laplante Duval et Jean-Michel Dubé, deux pianistes qui se démarquent par leur grande complicité, leur sensibilité et leur unité sonore.

Après leur formation en piano au conservatoire de musique de Québec, ils se sont perfectionnés en piano quatre mains en France et en Suisse. Ils ont fait plusieurs concerts en Europe et au Canada, dont une tournée avec Jeunesses musicales Canada. Ils ont déjà un album à leur actif comprenant des œuvres pour piano à quatre mains d’André Mathieu, dont une première internationale du Concertino No 2 pour deux pianos.