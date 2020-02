Quoi faire en Beauce du 7 au 9 février?

De nombreuses activités intérieures et de plein air attendent les Beaucerons durant la fin de semaine du 7 au 9 février. Consultez nos choix d’activités et de sorties pour planifier votre week-end!

Conférence L’art du fléché - Partage d’émotions de Catherine Gilbert

Conférence suivie d'une démonstration de fléché et de la visite guidée de l’exposition de Catherine Gilbert présentée actuellement au Centre Marie-Fitzbach.

Où? Au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges Quand? Le vendredi 7 février de 13 h 00 à 15 h 30



Rendez-vous Tire-toi une bûche

Cette activité se tiendra dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln. Soirée musicale extérieure, bouchées sucrées par les Fermières de Beauceville, Bar coureur des bois et breuvages chauds gratuits offerts par Entretien en bâtiment FG composent la programmation.

Où? Au Gîte de la Maison d’Élyse de Beauceville Quand? Le vendredi 7 février, de 18 h à 20 h

Conférence Confiance/Lâcher-prise de Marc Gervais

Marc Gervais revient avec une nouvelle conférence sur deux sujets d’actualité que sont la confiance et le lâcher-prise. Le conférencier propose des pistes de réflexion et des outils qui aideront à mieux les mettre en pratique au quotidien. Auteur émérite de huit best-sellers et ex-policier de formation, Marc Gervais est l’un des conférenciers professionnels les plus recherchés au Québec.

Où? Au Centre de congrès Le Georgesville de Saint-Georges Quand? Le vendredi 7 février, à compter de 19 h 30

Festival de sculptures sur neige de Saint-Georges

Venez voir les sculpteurs participants à l’œuvre!

Où? Sur le site de l’anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand? Les vendredi 7 et samedi 8 février

Rendez-vous Viens prendre l'air et Au clair de lune

Dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln, l’activité propose une visite des installations des cadets, diverses démonstrations, des dégustations, des promenades en sleigh-ride (limitées) et des essais de Fat Bike. Trottinettes sur neige, glissades et diverses compétitions en avant-midi sont aussi au menu.

Où? Au Club de golf de Beauceville Quand? Le samedi 8 février, de 10 h à 21 h

Événement de drag vintage modifié du club La relève de Saint-Joseph

Les inscriptions pour les courses se feront à partir de 8 h 30 et il y aura un Pitt meeting à 11 h 30. L’événement se poursuivra en soirée avec Sergio Ladouceur à l’animation musicale à partir de 19 h.

Où? Au club La relève de Saint-Joseph Quand? Le samedi 8 février, à compter de 11 h

Randonnée Pleine Lune

Soirée de raquettes nocturne lors de la prochaine pleine lune. Rallye, promenade en traîneau à chiens, lieu de rassemblement durant le parcours avec feu, collations et breuvages chauds.

Où? Aux sentiers de la gare de La Guadeloupe, face au Camping Le Chevalier

Quand? Le samedi 8 février, départ à 17 h 30



Soirée dansante au profit de la Fondation Marguerite-Jacques

Cours de danse country offert par DJ Steph-Ly, à compter de 19 h 30, et spectacle du groupe country Flash, mettant en vedette les soeurs Jessica et Vickie Cloutier, ainsi que leurs musiciens.

Où? À la salle l’IncomParé de Saint-Joseph Quand? Le samedi 8 février, dès 19 h 30

Rendez-vous SPA Beauce-Etchemin

Une autre activité offerte par les Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir la SPA ainsi que les animaux que l’organisme a adoptés.

Où? À la SPA Beauce-Etchemin de Beauceville Quand? Le dimanche 9 février, de 13 h à 15 h