Soirée country au bénéfice de la Fondation Marguerite-Jacques

Le country sera à l’honneur le 8 février prochain à l’occasion d’un spectacle bénéfice organisée par et pour la Fondation Marguerite-Jacques.

En effet, les sœurs Jessica et Vicky Cloutier, et leur groupe Country Flash, viendront faire swinguer les cowboys et cowgirls au cabaret de la salle L’Incomparé de Saint-Joseph-de-Beauce.

En tant qu’anciennes boursières de la Fondation, Jessica et Vicky Cloutier, deux chanteuses de Saint-Jules, ont accepté l’invitation de l’organisme en compagnie de leur groupe Country Flash composé de musiciens de talent: Daniel Plante, basse et voix, Jasmin Bessette au piano, Richard Doucet à la guitare et Martin Roby aux percussions. Un cours de danse country avec D.J. Steph-Ly précédera la prestation musicale des sœurs Cloutier qui présenteront des succès actuels et populaires de la musique country.

La Fondation Marguerite-Jacques, qui remet annuellement des bourses à des étudiants qui poursuivent des études en musique au Cégep ou à l’Université, profitera de la soirée pour remettre ses bourses annuelles. De plus, les revenus de la soirée permettront à la Fondation de poursuivre son engagement envers les futurs musiciens. Depuis 1998, plus de 50 000$ ont été remis en bourse.

Le conseil d’administration de la Fondation est présidé par André Lambert et composé de Richard Drouin, Lucie Duval, Sarah Cliche, Marie-Eve Hallé, Marianne Doyon, Claudine Jacques et Anise Cliche. Les billets pour ce spectacle sont en vente à l’hôtel de Ville de Saint-Joseph, au Marché Pierre- Jobidon et auprès des membres de l'organisme.