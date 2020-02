Une fin de semaine mouvementée pour les Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln

La dernière fin de semaine a été plutôt mouvementée pour les Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln, lors de la tenue des différentes activités qui étaient au programme.

Le Rendez-vous Tire-toi une bûche, qui devait avoir lieu à la Maison d’Élyse a été annulé, en raison des conditions climatiques. Cette activité sera reportée au 28 février prochain. Le Rendez-vous humour a tout de même eu lieu au Gymnase Bar Spectacle.

Les Rendez-vous Viens prendre l’air et Clair de lune du samedi se sont déroulés au Complexe de golf de Beauceville malgré le froid sibérien. Beaucoup d’activités étaient proposées aux gens présents : fatbike, trottinettes des neiges, ski hoks, bar à crêpes, raquettes aux flambeaux, sleigh-ride, cracheur de feu, slackline, défi des luges et feu d’artifice. Un réchauffement des participants a également été offert par le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. Les gens ont pu aussi visiter les installations des cadets 619 de Beauceville, qui avaient fait leurs campements sur place pour la fin de semaine. Dimanche, une visite fort intéressante et instructive des installations de la SPA Beauce-Etchemin de Beauceville était aussi prévue.

Les organisateurs tiennent à remercier les gens qui ont fait de ces rendez-vous une réussite malgré le froid.

Les prochains événements qui se tiendront dans le cadre des Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Lincoln Ford sont le Rendez-vous Cinéma Mix 99.7 le vendredi 21 février, de même que la Messe des talents de chez nous et un après-midi de cartes et de jeux, le dimanche 23 février.