La relâche scolaire s'en vient au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin

Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin demeure fidèle à sa mission artistique auprès des jeunes, en offrant encore cette année plusieurs activités et ateliers qui permettront de développer leurs talents et leur créativité pendant la relâche scolaire, qui s'annonce d'ailleurs des plus stimulantes.

Ces ateliers, tous conçus et animés par des artistes professionnels, feront vivre des expériences nouvelles aux petits artistes en herbe.

Des ateliers amusants et des artistes épatants!

Le 3 mars, l'artiste-peintre Brigitte Boutin animera un atelier où les jeunes seront invités à créer un château et toutes ses parties en exploitant les qualités graphiques du dessin et du frottis. Un second atelier permettra aux enfants de réaliser une mosaïque faite par assemblage de petits éléments recyclés et ayant pour thème le hibou.

Le 4 mars, l’artiste multidisciplinaire Orélien fera découvrir aux jeunes des instruments de musique inusités et les guidera pour qu’ils fabriquent eux-mêmes un dispositif étonnant avec lequel ils pourront jouer. L’artiste animera un autre atelier pendant lequel les jeunes expérimenteront le light painting (peinture avec de la lumière), une technique photographique qui produit des résultats surprenants.

Quatre ateliers seront ainsi offerts lors de la relâche scolaire au Moulin La Lorraine, chacun d’eux permettant aux 6-12 ans de créer une œuvre originale et personnelle qu’ils seront fiers de rapporter à la maison.

Les places sont limitées et l’inscription est requise. Celle-ci peut d'ailleurs se faire dès maintenant par téléphone au 418 625-4400 ou par courriel à l'adresse [email protected] L’horaire détaillé des ateliers est disponible sur le site Internet du Moulin La Lorraine à l'adresse www.moulinlalorraine.ca. Ces activités sont offertes avec la contribution de la municipalité de Lac-Etchemin et grâce à l'appui financier du Fonds Pierre-Mantha.