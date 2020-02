Un spectacle toujours aussi apprécié à l’église de Saint-Jules

Le spectacle Un air de famille a connu une fois de plus un vif succès lors de la représentation qui a eu lieu le samedi 8 février, à l’église de Saint-Jules. L’événement s'est tenu pour une 5e année consécutive.

Les spectateurs ont eu droit à une vingtaine de numéros, tous plus variés les uns que les autres, et présentés par 80 chanteurs et chanteuses de tous âges. La majorité des chansons étaient tirées à 75 % du répertoire francophone, mais quelques chansons anglaises ont également été interprétées.

« On a eu une prestation de Dégénération (de Mes Aïeux). Nous, on a fait la chanson des Twin Brothers, Hommes d’honneur, sur leur dernier album. Il y a eu des chansons plus d’église, mais pas religieuses. À chaque année, on essaie de [les] renouveler », a indiqué Sylvain Cloutier, membre du comité organisateur.

La formule du spectacle, qui s’inspire de l’émission Un air de famille, est toujours aussi appréciée du public, mais aussi des participants eux-mêmes. Comme le mentionnait également M. Cloutier, les spectateurs étaient au rendez-vous, puisque l’église a fait pratiquement salle comble.

« Les spectateurs, à chaque année, nous disent qu’ils sont prêts à revenir. Il y a eu des bons commentaires du côté du son. Partout dans l’église on entendait très bien les prestations. On peut continuer aussi longtemps qu’on va avoir des familles qui veulent préparer des chansons », a-t-il affirmé.

C’est Francis Gagné qui avait la tâche de s’occuper de la sonorisation pendant le déroulement du spectacle. Quant à Janvier Grondin, celui-ci s’est occupé une fois de plus de l’animation de la soirée, comme il le fait depuis maintenant cinq ans. Celui-ci était accompagné de Stéphanie Lessard.

Mentionnons que quelques prix de présence ont été tirés au cours de la soirée. Comme l’an dernier, l’événement a permis d’amasser tout près de 5000 $ au profit de l’église de Saint-Jules.

Selon Sylvain Cloutier la formule de ce spectacle annuel est gagnante, ce qui fait en sorte que l'événement devrait être de nouveau présenté l'an prochain.

