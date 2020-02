Le Festival beauceron de l’érable fera relâche cette année

Afin d’amener le Festival beauceron de l’érable à rayonner à d’autres niveaux et pour son avenir, le conseil d’administration de l'événement a décidé que l’événement fera relâche pour cette année. Cette décision a été prise de concert avec plusieurs intervenants régionaux (touristiques, développement économique et politique).



L’organisation a notamment besoin d’une restructuration majeure. Les objectifs sont de favoriser les retombées économiques pour la région, de rallier l’offre agrotouristique beauceronne et de faire rayonner la Beauce à l’échelle nationale, voire même à l’internationale. L’année 2020 sera donc une année de restructuration et de planification des actions à mettre en place pour l’édition 2021.



Cette pause se justifie aussi par l’essoufflement des bénévoles en place depuis de nombreuses années, mais aussi le départ de deux administrateurs, pour des raisons professionnelles, en novembre 2019.



Les cinq membres du conseil d’administration toujours en poste ont sollicité l’appui du CEB afin de constituer un nouveau conseil d’administration. Deux membres du conseil actuel resteront en place afin de faciliter l’intégration des nouveaux administrateurs, mais aussi d’assurer la passation de la mission de l’organisation. Une rencontre d’information sera organisée prochainement afin que la nouvelle équipe établisse un plan de développement pour favoriser le déploiement d’une offre plus touristique à l’événement.



Coulées de tire itinérantes

Des engagements avaient été pris pour effectuer des coulées de tire en Beauce, comme les années passées, pour rendre visite aux écoles, CHSLD et entreprises qui en avaient fait la demande. Une trentaine de lieux seront visités encore cette année, grâce au commanditaire majeure CITADELLE et aux précieux bénévoles qui réalisent cette activité depuis une vingtaine d’années.

Une pause pour mieux revenir en force

Le Festival beauceron de l’érable déploie depuis maintenant 30 ans une programmation annuelle et l’organisation désire remercier chaleureusement tous les partenaires financiers et de services qui ont contribué à réaliser le succès de l’événement année après année. L’implication des bénévoles a été très importante pour réussir à organiser les programmations passées.

« Parfois, mieux vaut prendre une pause pour mieux revenir en force », a conclu sagement le président sortant des trois dernières années, Guy-Paul Côté.

Les personnes intéressées à s’impliquer bénévolement ou en tant que partenaire peuvent communiquer avec M. François Nadeau, commissaire au développement économique au CEB au 418 228-8123, poste 103.