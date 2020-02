La toute nouvelle série d'expositions printanières bientôt lancée!

Le Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges se prépare à lancer sa toute nouvelle série d’expositions printanières au Centre culturel Marie-Fitzbach, le jeudi 27 février, à compter de 18 h. Sous le thème Juxtapositions d’époques, plusieurs expositions intéressantes attendent les amateurs.



En effet, les époques se juxtaposeront pour offrir au public une excursion dans le temps en peinture, en sculpture ou encore en diverses pièces d’archives.



Clermont Pépin : sa vie, son œuvre



Voilà une occasion de découvrir la vie et l’œuvre de ce musicien reconnu mondialement, qui a été récipiendaire de nombreux prix et distinctions et qui a donné son nom au Festival Clermont-Pépin. Cette exposition est une collaboration entre la Ville de Saint-Georges, Pierrette Pépin-Roy et la Société historique Sartigan, Elle sera présentée à la salle des Découvertes.



À l’envers - Collectif Artistes et Artisans de Beauce



Avec À l’envers, Artistes et artisans de Beauce (AAB) propose leur toute dernière exposition collective, qui aborde le concept du temps. Qu’est-ce que le temps? Peut-on vraiment le définir? Est-il émotion, sentiment ou abstraction? Chacun le perçoit différemment. Les créations artistiques de l’AAB seront exposées à la galerie du Bon-Pasteur.



Mysticisme et forces subtiles de Nick Samson



Fruit de son travail inspiré par la lentille existentielle, Nick Samson présente Mysticisme et forces subtiles à la salle Corporation du Petit Séminaire. Avec les œuvres de son exposition, l’artiste souhaite donner un sens à des événements tragiques qui ont emporté des êtres chers. Ces créations symbolisent la gratitude pour l’expérience qu’est la vie.



Deux expositions à la salle Louis-Jobin



La salle Louis-Jobin accueillera deux expositions au cours des prochaines semaines. Avec L’enfance à rebours, Hélène Plourde et Pierre Tardif permettront au public de poser un regard sur l’enfance des années soixante, en faisant découvrir les comportements, les sentiments et les croyances de l’époque. Les deux artistes ont procédé à un jeu de connivence et d’exploration intuitive pour créer leurs œuvres, à partir de différents matériaux et techniques. Cette exposition se déroulera jusqu’au 19 avril prochain.



L’Expo Chefs-d’œuvre de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin suivra ensuite, à compter du 26 avril.



Perte de monde de Sophie Roy

Les œuvres de Sophie Roy seront à l’affiche au niveau 4 de la galerie, dans une exposition intitulée Perte de monde. L’artiste y proposera des tableaux hybrides, riches en symboles et poétiques, abordant la notion de monde réel et de monde virtuel. Les créations de Sophie Roy suscitent émotions et réflexion, mais l’observateur pourra en faire sa propre interprétation.



Visions/Paradigmes de la singularité technologique d’Ernesto Reateguy



Ernesto Reateguy présentera, quant à lui, son travail artistique à la salle des Créateurs, dans le cadre de son exposition Visions/Paradigmes de la singularité technologique. Le public pourra alors y admirer une série de peintures à l’huile abordée à partir d’une abstraction géométrique et surréaliste. Ces créations artistiques se veulent une réflexion sur la singularité et l’évolution des nouvelles technologies.



Des artistes de plusieurs régions du Québec



Cette toute nouvelle série d’expositions printanières est le résultat du premier grand appel de dossiers, lancé l’automne dernier et grâce auquel le centre d’art et d’exposition a réussi à rejoindre des exposants provenant notamment de Dorval, Québec, Granby et Boucherville.



Le lancement sera encore une fois une occasion pour les gens de rencontrer et d’échanger avec les exposants qui seront sur place. Mis à part L’enfance à rebours d'Hélène Plourde et Pierre Tardif, les autres expositions se poursuivront jusqu’au 10 mai prochain.