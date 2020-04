Les salles de cinéma proposent un plan de réouverture pour juin

Les salles de cinéma font partie des premiers lieux à avoir dû prendre des mesures de distanciation en plus de finalement fermer. Un comité de relance du cinéma au Québec a été créé par l’Association des propriétaires de cinémas du Québec et de la Corporation des salles de cinéma du Québec qui aimeraient bien ouvrir en juin.

Par contre, le propriétaire du cinéma Centre-Ville à Saint-Georges, Stéphane Morin explique bien qu’il y a une différence entre ce qu’ils veulent et ce qui va se passer. Pour le moment, le gouvernement n’a aucunement mentionné une possibilité de réouverture dans les prochains mois.

M. Morin explique que leur association a pris les devants pour présenter des mesures pour la sécurité des gens et des employés conformément aux règles que l’on voit partout. Ce comité planifie la réouverture des salles de cinéma en se penchant sur trois axes ; les opérations et l’hygiène, la programmation et la promotion.

« On lit, et on suit tout ce qui se fait un peu partout à travers le monde. Je vous dirai que présentement il n’y a pratiquement pas de salles de cinéma qui sont ouvertes dans le monde. On a été les premiers a être fermé au Québec, je m’attends à ce qu’on soit les derniers à être ouverts. »

Le propriétaire du cinéma Centre-Ville s’attend clairement à ce qu’il soit obligé de prendre des mesures pour l’ouverture.

« Avant que l’on ferme, on était à 50 % de nos capacités. Globalement à ce que l’on s’attend c’est plus à du 25 % de capacité. Il faudra être créatif. En fait au lieu d’offrir plusieurs films, on va offrir moins de films dans plusieurs salles. Donc le même film qui va jouer dans 2-3 salles. »

Stéphane Morin ne s’inquiète pas de passer à travers la crise grâce à l’aide du gouvernement et la situation financière de son entreprise va bien.

L'importance du cinéma en région

Rappelons que dans de nombreuses municipalités de la province, les cinémas sont le seul lieu de rassemblement culturel. La présentation en salles de cinéma représente encore la rampe de lancement et la vitrine privilégiée des films d'ici et d'ailleurs.

De surcroît, des études démontrent clairement qu'un film disposant d'une longue période de visibilité au cinéma performe ensuite mieux sur les autres plateformes de diffusion.

De plus, les retombées économiques des cinémas dans leurs milieux sont très importantes, plusieurs commerces gravitant autour d'eux.